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Košarkaši Crvene zvezde imali su priliku da uvedu utakmicu u penal završnicu, ali su posle trojke Džordana Nvore za 90:89, na svega sedam sekundi do kraja, napravili veliki propust i tako poklonili pobedu FMP-u!

Crveno-beli nisu uspeli da naprave faul i zaustave vreme, već je FMP bez većih problema preneo loptu preko terena i sačuvao prednost do poslednjeg zvuka sirene.

1/5 Vidi galeriju FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

Zvezda je tako praktično dozvolila domaćinu da potroši dragocene sekunde bez ikakvog pritiska. Umesto da naprave faul i daju sebi šansu da kroz slobodna bacanja preokrenu situaciju, crveno-beli su ostali bez reakcije.

FMP je rutinski priveo utakmicu kraju, gotovo kao da je fudbal, a ne košarka i tako sačuvao ogromnu pobedu nad Zvezdom.

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