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Košarkaši FMP-a su nakon 15 godina posta savladali Crvenu zvezdu sa 90:89 i tako prekinuli niz od 44. vezana poraza u svim takmičenjima od crveno-belih.

Posle okršaha u Železniku, novinarima se obratio trener Zvezde Ibon Navaro:

FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

- Pre svega čestitam FMP-u na pobedi, oni su pristupili utakmici odlično. Naš pristup nije bio dobar. Dopustili smo nekim njihovim igračima da steknu samopouzdanje olako i mislim da je nedostatak odbrane jedan na jedan sa njihovim bekovima, da je bio veoma važan u 20 minuta, ali nismo ga imali. U drugom smo bili bolji, imali smo mogućnost da dođemo do vođstva, ali smo imali greške u napadu i odbrani.

Istakao je da je FMP zaslužio pobedu:

- Dopuštali smo im mnogo otvorenih šuteva, Nil i Raš su igrali odličnu utakmicu. Na kraju nismo imali pametne odluke. FMP je zaslužio ovu pobedu. Čestitam im na tome.

Kritikovao je i pristup svojih igrača prema ovoj utakmici:

- Nismo ih potcenili, ali je tačno da je pristup ekipa bio veoma slab. Moramo koristiti ovu utakmicu da iskoristimo neke igrače i da im damo ritam. Ali, nije bilo nedostatka poštovanja ili potcenjivanja FMP, apsolutno ne.

Nil i Raš su bili zaista nezaustavljivi za ekipu FMP-a:

- Mislim da su pogodili neke jako teške šuteve, nismo u momentu da uradimo stvari na najbolji način. U ovom momentu moramo taktički da ispoštujemo sve što je dogovoreno.

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Delije - koreografija Izvor: Kurir