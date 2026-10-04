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Posle okršaja u Železniku, novinarima se obratio trener FMP-a Saša Nikitović.

1/5 Vidi galeriju FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

"Ostvarili smo zaista veliku i značajnu pobedu. Međutim, odmah moram da naglasim da ova pobeda neće značiti ništa ako ne nastavimo da igramo i borimo se kao protiv Zvezde. Euforije nema i ne sme da je bude. Odmah moramo da okrenemo misli ka duelu sa ekipom Krke", rekao je Nikitović.

Nikitović je odbacio i konstataciju da mu je ovo najveći trenerski trijumf u karijeri. Podsetio je na prošlosezonsku pobedu protiv Partizana u polufinalu šampionata Srbije.

"Da li mi je ovo najveća pobeda u karijeri, nije. Pobedili smo Partizan u polufinalu šampionata Srbije prošle godine."

FMP je tokom leta značajno promenio sastav, a Nikitović je naglasio da ekipi treba još vremena da se u potpunosti uigra. Uprkos tome, "panteri" su protiv Zvezde pružili izdanje koje je premašilo njegova očekivanja.

"Imamo osam novih igrača, treba nam još vremena. Odigrali smo odličan meč, iako stvarno nisam znao šta da očekujem. Protiv Zvezde je bilo sjajno, nadam se da će tako biti i u narednim duelima", zaključio je trener FMP-a.