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Košarkaši Makabi Tel Aviva savladali su Hapoel iz Jerusalima rezultatom 88:71 u polufinalu Liga kupa Izraela i tako sprečili Sašu Obradovića da osvoji prvi trofej na klupi novog kluba.

„Ponos Izraela“ je do pobede stigao zahvaljujući sjajnoj poslednjoj četvrtini, koju je dobio rezultatom 29:17. Makabi je u završnici potpuno preuzeo kontrolu i slomio otpor Obradovićeve ekipe.

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Odžej Briset sa 17 poena, a Makabi će se za trofej boriti u finalu Liga kupa.

Obradović je ovog leta preuzeo Hapoel iz Jerusalima, a početak mandata bio je veoma dobar. Njegova ekipa je ostvarila dve pobede u Liga kupu, a zatim slavila i na startu Evrokupa. Ipak, prvi veliki izazov završen je porazom, pa će Hapoel morati da sačeka novu priliku za trofej.

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