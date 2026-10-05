MAKABI SRUŠIO OBRADOVIĆA! Bivši trener Zvezde ostao bez prvog trofeja u Izraelu!
Košarkaši Makabi Tel Aviva savladali su Hapoel iz Jerusalima rezultatom 88:71 u polufinalu Liga kupa Izraela i tako sprečili Sašu Obradovića da osvoji prvi trofej na klupi novog kluba.
„Ponos Izraela“ je do pobede stigao zahvaljujući sjajnoj poslednjoj četvrtini, koju je dobio rezultatom 29:17. Makabi je u završnici potpuno preuzeo kontrolu i slomio otpor Obradovićeve ekipe.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Odžej Briset sa 17 poena, a Makabi će se za trofej boriti u finalu Liga kupa.
Obradović je ovog leta preuzeo Hapoel iz Jerusalima, a početak mandata bio je veoma dobar. Njegova ekipa je ostvarila dve pobede u Liga kupu, a zatim slavila i na startu Evrokupa. Ipak, prvi veliki izazov završen je porazom, pa će Hapoel morati da sačeka novu priliku za trofej.
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