Crnogorska, ali i košarka u celom regionu je zavijena u crno.
TUGA
REGION ZAVIJEN U CRNO: Umro sudija Branko Šarić na utakmici!
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iz Tivta stižu tragične vesti. Naime tokom prijateljske utakmice ekipe Teodo i Vukovi u Tivtu, preminuo je mladi sudija Branko Šarić, koji je delio pravdu na ovoj utakmici.
Neverovatna vest je došla iz Tivta, u ovo niko ne može da poveruje, pošto se radi o jako mladom arbitru, pred kime je bila i budućnost.
Mladiću koji je imao samo 22 godine, pozlilo je na prijateljskoj utakmici ove dve ekipe, a odmah mu je u pomoć priskočio fiziterapeut ekipe iz Tivta Boris Knežević, koji mu je pružio prvu pomoć do dolaska hitne službe.
Šarić je prevezen u kotorsku bolnicu, ali njegovo srce nije izdržalo.
Više detalja nije poznato, a kada je reč o Branku Šariću, on je bio na listi takmičenja pod okriljem Košarkaškog saveza Crne Gore.
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