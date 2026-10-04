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iz Tivta stižu tragične vesti. Naime tokom prijateljske utakmice ekipe Teodo i Vukovi u Tivtu, preminuo je mladi sudija Branko Šarić, koji je delio pravdu na ovoj utakmici.

Neverovatna vest je došla iz Tivta, u ovo niko ne može da poveruje, pošto se radi o jako mladom arbitru, pred kime je bila i budućnost.

Mladiću koji je imao samo 22 godine, pozlilo je na prijateljskoj utakmici ove dve ekipe, a odmah mu je u pomoć priskočio fiziterapeut ekipe iz Tivta Boris Knežević, koji mu je pružio prvu pomoć do dolaska hitne službe.

Šarić je prevezen u kotorsku bolnicu, ali njegovo srce nije izdržalo.

Više detalja nije poznato, a kada je reč o Branku Šariću, on je bio na listi takmičenja pod okriljem Košarkaškog saveza Crne Gore.