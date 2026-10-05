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Prethodne noći Denver Nagetsi odigrali su prvi predsezonski meč, a Nikola Jokić, očekivano, nije imao potrebu da se previše troši. Srpski centar odradio je svoju kratku smenu protiv Jute Džez, više se posvetio razigravanju saigrača nego šutu, a posle 14 minuta završio je svoje učešće na utakmici.

1/5 Vidi galeriju Pripremni meč Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Denver je na kraju poražen rezultatom 109:97, ali rezultat u ovoj fazi priprema nije bio u prvom planu. Jokić je za 14 minuta upisao tri poena, tri skoka i čak sedam asistencija, uz jednu ukradenu loptu i blokadu. Iz igre je šutnuo samo jednom, i pogodio, dok je sa linije penala imao 1/2. Posebno je zanimljivo da nije imao nijednu izgubljenu loptu.

Jokić je od samog starta utakmice tražio saigrače i praktično preuzeo ulogu organizatora igre. Već u prvoj četvrtini nekoliko puta je pronašao Erona Gordona posle utrčavanja u reket, a potom je počeo da deli lopte na sve strane. Pao je i jedan spektakularan "tačdaun" u njegovom stilu.

Ipak, jedan njegov potez posebno je privukao pažnju američkih medija.

U finišu prvog poluvremena Jokić je izveo pas iza leđa i pronašao Kamerona Džonsona u suprotnom uglu. Džonson je ostao sam i pogodio trojku, a snimak asistencije odmah se proširio američkim košarkaškim portalima.

Srbin je, međutim, i dalje igrao bez mnogo forsiranja. Prvi šut iz igre uputio je tek pred kraj prvog poluvremena i odmah ga pogodio. Pre toga je već sakupio veliki broj asistencija, pa je bilo jasno da mu je ovog puta mnogo važnije da razigra saigrače i uhvati ritam nego da puni statistiku poenima.

Jokić je svoje veče završio na poluvremenu. Denverovi starteri se u nastavku nisu vraćali na parket, pa je ostatak utakmice pripao rezervistima. Juta je u prvom poluvremenu stekla prednost 62:52 i uspela da je sačuva do kraja.

Kod Denvera je najefikasniji bio Džulijan Stroter sa 14 poena, dok je Eron Gordon dodao 12. Juta je imala čak pet igrača sa dvocifrenim učinkom, a predvodio ih je Lauri Markanen sa 17 poena, dok je Kijonte Džordž ubacio 15.

Džamal Marej nije igrao zbog ličnih razloga, ali je utakmicu pratio sa klupe. Jokić je tako imao još veću odgovornost u organizaciji napada, zajedno sa Tajusom Džonsom, i za kratko vreme na parketu uspeo je da se upiše u sve važne statističke kategorije, osim poena.

Za Denver je ovo bio tek prvi korak u pripremama. Rezultat će se brzo zaboraviti, ali ono što je trener Dejvid Adelman želeo da vidi bilo je mnogo važnije - da se starteri vrate na parket, odrade planiranu minutažu i počnu da hvataju ritam pred novu sezonu.