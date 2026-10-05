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Nikola Jokić je već u prvoj pripremnoj utakmici Denver Nagetsa pokazao da mu za spektakularan potez nije potrebno mnogo vremena na parketu.

Srpski centar odigrao je samo 14 minuta protiv Jute Džeza, ali je za to vreme stigao da upiše sedam asistencija. Jedna od njih, međutim, posebno je privukla pažnju i vrlo brzo počela da kruži društvenim mrežama.

Iza leđa. Preko trojice defanzivaca. Sa same aut-linije.

Sredinom prve deonice Jokić se našao u situaciji iz koje bi većina igrača tražila najjednostavnije rešenje. Srbin je, međutim, uradio ono što radi tako dobro - video je ono što drugi nisu.

Bez mnogo razmišljanja poslao je loptu iza leđa, preko čak trojice igrača Jute, i pronašao Kamerona Džonsona potpuno samog u suprotnom uglu.

Džonsonu je ostalo samo da se podigne i šutne.

Trojka.

A Jokićev pas je odmah postao jedan od najzanimljivijih snimaka sa prve pripremne utakmice Denvera.

Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama, a nije teško razumeti zašto. Jokić je asistenciju izveo praktično iz nemoguće pozicije - sa osnovne linije, iza leđa i preko trojice defanzivaca, a lopta je završila tačno tamo gde je trebalo.

Sve to bilo je karakteristično za Jokićevu partiju protiv Jute. Nije srpski centar imao potrebu da forsira niti da preuzima veliki broj šuteva. Njegov zadatak bio je da razigra saigrače i polako uhvati ritam pred novu sezonu.

Za 14 minuta na parketu upisao je tri poena, tri skoka i čak sedam asistencija, uz jednu ukradenu loptu i blokadu. Iz igre je šutnuo samo jednom — i pogodio. Sa linije slobodnih bacanja imao je 1/2.

Još zanimljivije, Jokić nije imao nijednu izgubljenu loptu.

1/5 Vidi galeriju Pripremni meč Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Od samog početka utakmice bilo je jasno da će ovog puta mnogo više biti organizator nego realizator. Tražio je Erona Gordona nakon utrčavanja, razigravao saigrače i delio lopte na sve strane, dok je sopstveni šut uglavnom ostavljao po strani.

Svoj prvi i jedini šut iz igre uputio je tek pred kraj prvog poluvremena i pogodio.

Posle prvih 24 minuta Jokić je završio svoje učešće na utakmici. Denverovi starteri se nisu vraćali na parket u nastavku, pa je ostatak susreta pripao rezervistima.

Denver je na kraju poražen od Jute rezultatom 109:97, ali rezultat u ovoj fazi priprema nije bio u prvom planu.

Za Nagetse je mnogo važnije bilo da starteri odrade planiranu minutažu i počnu da hvataju ritam, a Jokić je svoj deo posla završio za samo 14 minuta.

I pritom ostavio potez koji će se još neko vreme vrteti po mrežama.

Iza leđa. Preko trojice defanzivaca. Sa aut-linije.

Još jedan Jokićev pas koji izgleda potpuno nestvarno.