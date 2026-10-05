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Lebron Džejms započeo je novu epizodu u svojoj neverovatnoj karijeri, a njegov dolazak u Filadelfiju izazvao je pravu euforiju među navijačima. Ipak, sa prvih treninga stigao je jedan detalj koji nikome nije promakao.

Džejms se pojavio u trening opremi sa brojem 9!

To je posebno zanimljivo jer je tokom najvećeg dela karijere na treninzima nosio upravo broj 6. Ipak, u Filadelfiji je ta cifra praktično nedodirljiva.

Razlog je jednostavan – broj 6 povučen je iz upotrebe u čast Džulijusa Irvinga, čuvenog „Doktora Džeja“, jedne od najvećih legendi u istoriji franšize.

Irving je za Filadelfiju igrao od 1976. do 1987. godine, a upravo je u dresu Seventisiksersa ostvario najveći deo svoje profesionalne karijere. Sa ekipom iz Filadelfije osvojio je NBA titulu 1983. godine, a tokom karijere čak 11 puta bio je učesnik Ol-star utakmice.

Pre dolaska u NBA ligu, Irving je blistao u ABA ligi. Sa Njujork Netsima osvojio je dve titule, 1974. i 1976. godine.

Zbog svega toga, broj 6 u Filadelfiji ima posebno mesto.

Lebron će zato na zvaničnim utakmicama nositi svoj čuveni broj 23, dok se na treninzima pojavljuje sa devetkom.

1/5 Vidi galeriju Lebron na predstavljanju u Filadelfiji Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

I upravo je izbor broja 9 izazvao dodatnu pažnju.

Lebron je taj broj nosio tokom srednjoškolske karijere u američkom fudbalu, ali i na Olimpijskim igrama 2004. godine u Atini. Zanimljivo, broj 9 je svojevremeno nosio i njegov sin Bronny Džejms dok je igrao za Los Anđeles Lejkerse.

Ipak, jasno je da je šestica u Filadelfiji posebna priča.

Lebron Džejms je tokom karijere nosio broj 6 u Majamiju, kao i u reprezentaciji Sjedinjenih Američkih Država, ali u novom klubu nije želeo da dira ono što pripada legendi.

A njegov dolazak u Filadelfiju izazvao je pravu euforiju.

Na prvom javnom treningu Seventisiksersa okupilo se skoro 10.000 navijača, a kada je spiker najavio Lebrona Džejmsa kao igrača sa brojem 23, tribine su eksplodirale.

Iako je tada na sebi imao - devetku.

Dolazak jednog od najvećih košarkaša svih vremena u Filadelfiju zato već sada nosi simboliku.

Broj 6 pripada „Doktoru Džeju“. Broj 23 je Lebronov. A devetka će za sada biti njegov broj na treninzima.