Slušaj vest

Jedan od najdužih nizova u istoriji košarke, ali i sporta je prekinut - FMP iz Železnika savladao je Crvenu zvezdu rezultatom 90:89 prvi put još od 22. maja 2011. godine.

Niko nije očekivao ovu senzaciju ni sada, a FMP je Zvezdu dobio posle 44 uzastopna poraza. Ako vam ni to nije dovoljno da se uverite koliko dugo je trajao ovaj crni niz za tim iz Železnika, sledeći podaci će vam sve potvrditi.

1/5 Vidi galeriju FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

Davnog 18. maja 2011. godine, u meču odigranom u okviru 13. kola Superlige, FMP je u Železniku bio bolji od Zvezde rezultatom 97:87.

Dominirao je Mile Ilić, koji je u međuvremenu završio karijeru i sada vodi košarkaški podkast, sa 26 poena, kao i Filip Čović koji je dodao devet manje, dok su kod Crvene zvezde bolji od ostalih bili Nemanja Nedović (21) i Boris Bakić (18). Šta se još dešavalo u svetu te 2011. godine? Portal "SportExtra" svojovremeno je dao zanimljiv osvrt na ovaj nestvaran niz, pa je tako naveo kako je u trenutku poslednjeg trijumfa FMP-a nad Zvezdom selektor fudbalske reprezentacije Srbije bio Vladimir Petrović Pižon, a trener fudbalera crveno-belih - Robert Prosinečki!

1/7 Vidi galeriju Robert Prosinečki Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

Tribine stadiona Partizana u Humskoj krasile su stolice u žutim, bordo i plavim bojama, popularni su bili "Soni plejstešn 3", "Ajfon 4" i nova društvena mreža Instagram koja je bila u prvoj godini poslovanja.

Pogledajte i sastave timova i učinak košarkaša u meču odigranom 18. maja 2011. godine u kom je FMP savladao Crvenu zvezdu rezultatom 97:87.

FMP: Čović 17, B. Subotić 4, Boumen 14, Ilić 26, Kutsopulos, Smiljanić 6, Stojadinović, Radivojević 8, Ivelja 8, Dimić 8, Milutinović 1, Živanović 5.

Crvena zvezda: Drča 1, Čvorović, Dragićević 13, Radosavljević, Balaban, Lešić 7, Nedović 21, Nikolić 17, Marinković, V. Subotić 10, Saičić, Bakić 18.

BONUS VIDEO: