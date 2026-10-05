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Nikola Jokić ne prestaje da oduševljava košarkaški svet!

Srpski as je u duelu Denvera i Jute izveo još jednu asistenciju koja je momentalno privukla pažnju američkih medija i navijača.

I to kakvu!

Jokić je u jednom trenutku praktično bacio loptu preko cele odbrane Jute, pravo do saigrača u idealnoj poziciji. Lopta je letela kao da je u pitanju pas kvoterbeka u američkom fudbalu, pa je i sam Denver potez na društvenim mrežama opisao kao – „Touchdown Nuggets“.

A kada se pogleda snimak, jasno je i zašto.

Jokić je gotovo iz mesta pronašao saigrača dugim pasom preko terena, a preciznost je bila neverovatna. Lopta je stigla tačno tamo gde treba, dok je odbrana Jute mogla samo da isprati čitavu akciju pogledom.

Amerikanci su odmah reagovali na potez srpskog centra, koji je još jednom pokazao zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najboljih dodavača u istoriji NBA lige.

Posebno je fascinantno što Jokić ovakve stvari radi sa potpuno neverovatnom lakoćom. Dok bi za većinu igrača ovakav pas bio rizičan pokušaj, kod njega izgleda kao sasvim normalna akcija.

1/5 Vidi galeriju Pripremni meč Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Jokić je protiv Jute proveo samo 14 minuta na parketu, ali je za to vreme zabeležio tri poena, tri skoka i sedam asistencija.