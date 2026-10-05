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Košarkaši Partizana u ponedeljak od 18.30 dočekuju Megu u meču ABA lige, a čelnici crno-belih obratili su se pre ovog meča javnosti.

Oni su izdali saopštenje koje prenosimo u celosti:

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

- KK Partizan će novu sezonu u ABA ligi započeti bez podrške sa tribina usled kazne zbog incidenata na 4. utakmici finala regionalnog šampionata 2025/26.

Navijači Partizana, vaša podrška je jedan od najvažnijih faktora u borbi našeg tima za svaku pobedu!

Budite pametni, u narednim mečevima navijajte u skladu sa pravilima takmičenja! Ne ubacujte ništa na teren, ne blokirajte prolaze, navijajte sportski!

Ne dozvolite da ponovo zbog suspenzija budete uskraćeni za priliku da bodrite crno-bele!

Ne dozvolite da ponovo budemo bez vaše pomoći!

Vidimo se uskoro u dvorani - stoji u saopštenju crno-belih.

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