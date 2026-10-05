KK PARTIZAN IZDAO VAŽNO SAOPŠTENJE! Crno-beli poslali jasnu poruku: "Ne dozvolite da..."
- Partizan u ponedeljak od 18.30 dočekuje Megu u ABA ligi i najavio je meč saopštenjem za navijače.
- Crno-beli su podsetili da sezonu počinju bez podrške sa tribina zbog kazne za incidente u finalu 2025/26.
- Klub je pozvao navijače da ne ubacuju ništa na teren, ne blokiraju prolaze i navijaju u skladu s pravilima.
Košarkaši Partizana u ponedeljak od 18.30 dočekuju Megu u meču ABA lige, a čelnici crno-belih obratili su se pre ovog meča javnosti.
Oni su izdali saopštenje koje prenosimo u celosti:
- KK Partizan će novu sezonu u ABA ligi započeti bez podrške sa tribina usled kazne zbog incidenata na 4. utakmici finala regionalnog šampionata 2025/26.
Navijači Partizana, vaša podrška je jedan od najvažnijih faktora u borbi našeg tima za svaku pobedu!
Budite pametni, u narednim mečevima navijajte u skladu sa pravilima takmičenja! Ne ubacujte ništa na teren, ne blokirajte prolaze, navijajte sportski!
Ne dozvolite da ponovo zbog suspenzija budete uskraćeni za priliku da bodrite crno-bele!
Ne dozvolite da ponovo budemo bez vaše pomoći!
Vidimo se uskoro u dvorani - stoji u saopštenju crno-belih.
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