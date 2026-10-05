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Mnogi tvrde da je Crvena zvezda doživela šokantan poraz od FMP, ali on je šokantan jer je stigao posle 44 uzastopna trijumfa crveno-belih. Svako ko je gledao utakmicu video je da je tim iz Železnika igrao mnogo bolje nego što to pokazuje rezultat i razlika od "pola koša" - 90:89.

1/5 Vidi galeriju FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

"Šokantna" može da bude i igra dvojice novajlija u FMP Brendona Raša i Džamije Nila, koji su zajedno ubacili 53 poena, imali 11 skokova i devet asistencija! Izbombarovali su koš gostiju sa čak osam trojki. Posebno impresivan bio je Nil, pogodio je pet puta s distance iz deset pokušaja. Amerikanac igra na pozicijama plejmejkera i beka šutera... Bio je nezaustavljiv čak i u situacijama kada su Zvezdini igrači igrali dobru odbranu, pogađao je kao od šale iz driblinga i preko ruke čuvara...

Raš je izuzetno eksplozivan levoruki bek, sjajnih fizičkih predispozicija. Lako je probijao rivale i atraktivno poentirao ostavljajući u neverici navijače oba tima. Radi se o 25-godišnjaku iz Ohaja, visokom 190 centimetara, koji je imao solidnu NCAA karijeru, ali nije uspeo da se izbori za NBA status. Zato se i odlučio da pokuša u Evropi, gde je najpre zaigrao za Komarno iz Slovačke, a pažnju na sebe privukao je u dresu mađarskog Honveda prošle sezone.

1/4 Vidi galeriju Brendon Raš na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Starsport

Slična je i priča Džamije Nila (23, 196), on je u NCAA bio član čuvenog univerziteta Arizona, oprobao se u G ligi, a u Evropi je nosio dres izraleskog Kirjata...

1/6 Vidi galeriju Džamija Nil na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Starsport

Očigledno da je skauting FMP ovoga puta odradio vrhunski posao, jer već na osnovu prve utakmice dvojice Amerikanaca može da se nasluti da će biti ogromna pojačanja kluba iz Železnika, nosioci igre na bekovskim pozicijama.

Tu dolazimo i do činjenice da njihovi ugovori nisu veliki, nezvanično u pitanju su mesečne plate od oko 5.000 evra, što je drastično manje od bekova Crvene zvezde koje su na već pomenutoj utakmici bukvalno razbili. Ostaje da vidimo kako će odigrati u nastavku sezone, ali ako se po jutru dan poznaje, dvojica Amerikanaca su pun pogodak FMP...

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