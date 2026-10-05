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Mega je povukla važan potez pred početak nove ABA lige!

Juniorski reprezentativac Srbije Nikola Karalić potpisao je višegodišnji ugovor sa Megom, čime je klub dugoročno vezao jednog od svojih najtalentovanijih mladih igrača. Potpis je stigao uoči večerašnjeg okršaja sa Partizanom u Beogradu.

Karalić ima samo 18 godina, visok je 202 centimetra i igra na poziciji krila. Rođen je 20. septembra 2008. godine u Kruševcu, a u Megu je stigao još 2023. godine.

Mega čuva svoj biser

Mladi košarkaš će i ove sezone igrati na dvojnoj registraciji, pa će pored Mege nastupati i za OKK Beograd u Košarkaškoj ligi Srbije. Prošle sezone je u svojoj prvoj seniorskoj godini beležio prosečno 9,5 poena i 3,9 skokova po utakmici.

Karalić je u Megi već ostavio ozbiljan trag u mlađim kategorijama. Sa kadetskom ekipom je 2025. godine osvojio titulu prvaka Srbije, dok je sa juniorima bio šampion Srbije 2024. i 2026. godine. Osvojio je i U19 ABA ligu 2025. i 2026. godine, a sa ekipom Mege učestvovao je i na ANGT kvalifikacionom turniru u Istanbulu 2024. godine.

Partizanu ubacio 26 poena i 10 skokova

Posebno zanimljivo zvuči podatak da je Karalić na završnom turniru Juniorske lige Srbije ove godine briljirao upravo protiv Partizana.

U polufinalu je crno-belima ubacio 26 poena i zabeležio 10 skokova, odnosno ostvario dabl-dabl. U finalu protiv Dinamika dodao je 15 poena i devet skokova, a na kraju je proglašen za MVP-ja završnog turnira.

Sada će imati priliku da se ponovo nađe u priči sa Partizanom, ali ovog puta u seniorskoj konkurenciji.

Karalić je prošao i kroz mlađe reprezentativne selekcije Srbije. Na Evropskom prvenstvu do 16 godina na Kritu 2024. godine osvojio je bronzanu medalju sa Srbijom, uz prosek od 8,6 poena i 4,6 skokova.

Ovog leta nastupao je i za reprezentaciju Srbije do 18 godina na Evropskom prvenstvu u Trentinu. Turnir je završio sa prosekom od 9,7 poena i pet skokova, a posebno je blistao protiv Danske, kojoj je ubacio 20 poena uz 11 skokova.