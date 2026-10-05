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Litvanski centar Donatas Motiejunas, koji je tokom leta napustio redove Crvene zvezde, pronašao je novi angažman. Iskusni košarkaš prihvatio je poziv Italijana Andree Trinkijerija i zvanično pojačao solunski PAOK.

Nakon što je u Solunu odradio prvi trening pod komandom italijanskog stručnjaka, Motiejunas je u intervjuu za klupski sajt podelio prve utiske, prisetivši se dana kada je na istom mestu gostovao kao mlad igrač:

„Sećam se te utakmice. Bila je to početna faza moje profesionalne karijere. Mislim da je to bila moja prva ili druga godina u Benetonu iz Treviza. Dobro je pamtim zbog dvorane. Sećam se kada sam došao u dvoranu, bilo je toliko mračno i atmosfera je bila veoma zastrašujuća, nešto neuobičajeno. Rekao bih da Virtus Bolonja ima nešto veoma slično: kada uđete i sve je mračno, svi navijači su obučeni u tamne boje i to je zastrašujuće za mnoge igrače. Bilo je, dakle, lepo za mene da se vratim na mesto na kojem sam nekada igrao kao mlad igrač, a sada da se vratim kao zreo igrač, kao veteran, sa mnogo iskustva i mnogo mesta koja sam posetio.“

1/6 Vidi galeriju Iskusni litvanski centar - Donatas Motejunas Foto: Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

„Potreban mi je pritisak, emotivne odluke nisu pametne“

Litvanac ističe da dobro poznaje ambicije novog kluba i okruženje u koje dolazi:

„Dolazim u klub koji ima najviše ciljeve, veliku želju da raste, da se unapređuje i napreduje. Mislim da je to za mene savršeno okruženje, jer uvek pokušavam da napredujem, uvek pokušavam da budem bolji, uvek pokušavam da se borim za nešto. A PAOK je poznat po svojoj strasti, po borbenosti. Sada, sa novim vlasništvom, znam da su ciljevi visoki, očekivanja su visoka, a to stvara pritisak. Naučio sam da živim pod pritiskom. Volim pritisak, jer pritisak znači da neko nešto očekuje od tebe. Pre nego što sam potpisao za PAOK, pozvao sam sve ljude oko sebe, jer emotivne odluke za mene nisu pametne odluke. Razgovarao sam sa mnogim ljudima koji poznaju košarku, koji rade u košarci, kako bih doneo odluku.“

Pre donošenja konačne odluke, Motiejunas je tražio savet od ljudi iz sveta košarke:

„I jedan moj prijatelj mi je, uz određenu ogradu, rekao da je ovo prava odluka: da dođem u klub koji ima takva očekivanja, umesto da odem ili u neku evroligašku ekipu ili u neki tim koji se ni za šta ne bori i jednostavno… postoji. A onda ne znaš da li ćeš se uklopiti ili ne.“

Poziv Trinkijerija i iskustvo iz Zvezde

Otkrio je i kako je izgledao ključni razgovor sa šefom stručnog štaba:

„Pre dve i po nedelje pozvao me je trener Trinkijeri. Objasnio mi je šta mu je potrebno, a ja sam mu rekao: „Izgleda da ti trebam.“ Jer osećam da posedujem osobine koje su mu potrebne od igrača i potrudiću se da ih donesem ovde.“

1/17 Vidi galeriju Andrea Trinkijeri Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Prisećajući se svog boravka u Beogradu, osvrnuo se na formulu uspeha i odnos prema dresu koji nosi:

„Jednostavno je. Izađeš na teren i igraš 100 odsto. Otprilike u ovo vreme sam otišao i u Crvenu zvezdu i uspeo da svojim igrama ostavim trag. Sve ove godine naučio sam jednu stvar: gde god da odeš, moraš da se prilagodiš kulturi. To je najvažnije: da poštuješ kulturu, da joj se prilagodiš, a onda, kada igraš, da daš 100 odsto, da se boriš za svaku loptu, da budeš prvi na parketu.“

Zalaganje nema kompromisa

Motiejunas podvlači da publika uvek prepozna borbenost, bez obzira na konačan rezultat:

„I mogu da ti kažem: bilo da pobediš ili izgubiš, ljudi, navijači, klub i dalje će biti uz tebe. Postoje dobri i loši trenuci. Ne sećam se nijedne ekipe koja je pobedila u svim utakmicama tokom sezone. Postoje dobri i loši trenuci. To je život, zato i postoji sport. Ali istovremeno, ako daš 100 odsto i boriš se do kraja, ljudi razumeju da možeš i da izgubiš. Za mene je najgore kada se ne trudiš, kada si jednostavno tu, a zapravo se ne boriš, ne takmičiš. To je za mene, kao veterana, neprihvatljivo. Zato, gde god da odem, vršim pritisak na sve igrače, vršim pritisak svojim primerom: kako treba da se boriš, kako treba da se takmičiš. A ja želim da pobedim. To je jedino što me zanima: pobeda.“

Na kraju, litvanski centar zaključuje da dolazak u Solun vidi kao pravi potez u karijeri:

„Uvek verujem da se stvari u životu dešavaju s razlogom. I mislim da ova faza mog života - zašto sam došao u ovaj tim, zašto je ovaj tim došao do mene, zašto je trener došao do mene – ima svoj razlog. I uradiću sve što mogu, sve što je u mojoj moći, da taj razlog bude lep.“

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