PARTIZAN - MEGA: Velika borba u Pioniru, gosti muče crno-bele
Košarkaši Partizana i Mege od 18.30 u dvorani "Aleksandar Nikolić" igraju utakmicu 2. kola regionalne ABA lige.
2. četvrtina
Partizan je u drugu deonicu ušao sa četiri poena prednosti - 22:18.
Vojinović je trojkom smanjio rezultat, a zatim smo videli atraktivno zakucavanje Olmana - 24:21.
Partizan je ubacio u veću brzinu u odbrani, što se nagradilo sa dve kontre i laganim poenima Žofrija Lovernja - 30:25 u 14. minutu.
1. četvrtina
Partizan je otvorio meč trojkom Nakića, a zatim nije ispuštao prednost.
U 5. minutu Tompson je trojkom povećao rezultat na 15:8.
Karlik Džons je već posle pet minuta igre imao dva faula.
Mega je u 8. minutu stigla do vođstva sa linije bacanja - 15:16. Vildosa je prekinuo seriju gostiju 8:0, a onda trojkom na početku poslednjeg minuta prve četvrtine doneo prednost 22:18.
Nema publike
Nažalost, srpski derbi 1. kola grupe B ABA lige igra se bez publike.
Partizan na ovom meču odrađuje kaznu iz prošle godine kada je kažnjen zbog incidenata u finalnoj seriji protiv Dubaija.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
PARTIZAN - MEGA
Hala: Aleksandar Nikolić
Sudije: Milosav Kaluđerovic, Kenan Gušmirović, Jovan Vujović
PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si. Trener: Đoan Penjaroja
MEGA: M. Šuput, Bošković, Mušicki, Vojinović, Maniema, Hrelja, Bačko, Bjelica, Srzentić, Paunov, Lučić, U. Šuput. Trener: Vule Avdalović