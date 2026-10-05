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19:00

2. četvrtina

Partizan je u drugu deonicu ušao sa četiri poena prednosti - 22:18.

Vojinović je trojkom smanjio rezultat, a zatim smo videli atraktivno zakucavanje Olmana - 24:21

Partizan je ubacio u veću brzinu u odbrani, što se nagradilo sa dve kontre i laganim poenima Žofrija Lovernja - 30:25 u 14. minutu. 

18:32

1. četvrtina

Partizan je otvorio meč trojkom Nakića, a zatim nije ispuštao prednost.

U 5. minutu Tompson je trojkom povećao rezultat na 15:8.

Karlik Džons je već posle pet minuta igre imao dva faula.

Mega je u 8. minutu stigla do vođstva sa linije bacanja - 15:16. Vildosa je prekinuo seriju gostiju 8:0, a onda trojkom na početku poslednjeg minuta prve četvrtine doneo prednost 22:18

17:53

Nema publike

Nažalost, srpski derbi 1. kola grupe B ABA lige igra se bez publike.

Partizan na ovom meču odrađuje kaznu iz prošle godine kada je kažnjen zbog incidenata u finalnoj seriji protiv Dubaija.

17:48

Tabela



Standings provided by Sofascore

17:40

Sastavi

PARTIZAN - MEGA

Hala: Aleksandar Nikolić

Sudije: Milosav Kaluđerovic, Kenan Gušmirović, Jovan Vujović

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Nakić, Tanasković, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si. Trener: Đoan Penjaroja

MEGA:  M. Šuput, Bošković, Mušicki, Vojinović, Maniema, Hrelja, Bačko, Bjelica, Srzentić, Paunov, Lučić, U. Šuput. Trener: Vule Avdalović