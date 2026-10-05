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Košarkaš San Antonija Tobajas Heris mogao bi da propusti početak sezone u NBA ligi zbog povrede mišića leve potkolenice.

Heris (34) je 6. jula potpisao dvogodišnji ugovor sa ekipom iz San Antonija.

1/5 Vidi galeriju Pobeda Niksa posle istorijskog preokreta za vođstvo 3:1 u finalu. Foto: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia, AL BELLO / Getty images / Profimedia

Američki mediji navode da će iskusni košarkaš zbog povrede da propusti sve predsezonske mečeve Sparsa.

On će biti podvrgnut novim lekarskim pregledima uoči početka sezone u NBA ligi posle kojih će biti poznato kada će moći da se vrati na teren.

Košarkaši San Antonija će prvi meč u novoj sezoni u NBA ligi odigrati 21. oktobra protiv Oklahome.

Haris je u San Antonio stigao iz Detroita, a prošle sezone u NBA ligi je prosečno beležio 13,5 poena, 5,1 skok i 2,5 asistencije.

On je pored Detroita igrao i za Filadelfiju, Los Anđeles Kliperse, Orlando i Milvoki.

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