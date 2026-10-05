PROBLEM! San Antonio bez Herisa na početku NBA sezone!
Košarkaš San Antonija Tobajas Heris mogao bi da propusti početak sezone u NBA ligi zbog povrede mišića leve potkolenice.
Heris (34) je 6. jula potpisao dvogodišnji ugovor sa ekipom iz San Antonija.
Američki mediji navode da će iskusni košarkaš zbog povrede da propusti sve predsezonske mečeve Sparsa.
On će biti podvrgnut novim lekarskim pregledima uoči početka sezone u NBA ligi posle kojih će biti poznato kada će moći da se vrati na teren.
Košarkaši San Antonija će prvi meč u novoj sezoni u NBA ligi odigrati 21. oktobra protiv Oklahome.
Haris je u San Antonio stigao iz Detroita, a prošle sezone u NBA ligi je prosečno beležio 13,5 poena, 5,1 skok i 2,5 asistencije.
On je pored Detroita igrao i za Filadelfiju, Los Anđeles Kliperse, Orlando i Milvoki.
BONUS VIDEO: