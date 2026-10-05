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Težak početak sezone ima Crvena zvezda, a crveno-beli su poslednji udarac pretrpeli u Železniku, gde ih je FMP savladao posle 44 međusobna susreta.

Domaćin je odigrao hrabro i agresivno, a jedan od junaka bio je i Nikola Rebić. Plejmejker Pantera je nakon utakmice za "Meridian Sport" govorio o pristupu FMP-a i otkrio da je umor Zvezde bio jedan od faktora na koji su računali.

1/5 Vidi galeriju FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport

- Znali smo da imamo neke naše šanse, iako svi znamo kakvog je kvaliteta ekipa Crvene zvezde. Znali smo da će doći i delimično umorni posle tri utakmice u Evroligi. Tu je bila naša šansa da agresivnošću, trčanjem i visokim intenzitetom uspemo da pobedimo, što smo danas i uspeli - rekao je Rebić.

Bivši košarkaš Zvezde osvrnuo se i na situaciju u svom nekadašnjem klubu. Prema njegovim rečima, veliki pritisak javnosti već od starta sezone dodatno otežava posao igračima i treneru.

- Sigurno da može bolje. Oseća se veliki pritisak javnosti od prve utakmice u sezoni. Mislim da igrači i sam trener već to osećaju. Kada se radi u takvoj atmosferi, bude dosta teško. Nadam se da će uspeti, jer je sam početak sezone, iako već kreću neka otpisivanja i priče da je gotovo ili nije gotovo. Ima još mnogo da se igra i želim im svu sreću - poručio je Rebić.

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