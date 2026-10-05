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Donatas Motejunas ovog leta napustio je Crvenu zvezdu i karijeru nastavio u PAOK-u, gde će sarađivati sa Andreom Trinkijerijem. Iskusni Litvanac je po dolasku u Solun govorio i o periodu provedenom na Malom Kalemegdanu.

Motejunas je istakao da je tokom boravka u Zvezdi uspeo da ostavi trag, a kao najvažniju stvar u karijeri izdvojio je prilagođavanje sredini i maksimalan pristup svakoj utakmici:

1/6 Vidi galeriju Iskusni litvanski centar - Donatas Motejunas Foto: Starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- Otprilike u ovo vreme sam otišao i u Crvenu zvezdu i uspeo da svojim igrama ostavim trag. Gde god da odeš, moraš da se prilagodiš kulturi. Najvažnije je da je poštuješ, a onda kada igraš, da daš 100 odsto, da se boriš za svaku loptu i da budeš prvi na parketu - rekao je Motejunas.

Iskusni centar posebno je naglasio koliko mu je važan takmičarski pristup.

- Za mene je najgore kada se ne trudiš, kada si jednostavno tu, a zapravo se ne boriš i ne takmičiš. To je za mene, kao veterana, neprihvatljivo - poručio je Litvanac.

Motejunas je otkrio i da ga je Trinkijeri kontaktirao pre oko dve i po nedelje i objasnio mu kakav profil igrača želi u svom timu.

- Objasnio mi je šta mu je potrebno, a ja sam mu rekao: ‘Izgleda da ti trebam.’ Osećam da posedujem osobine koje su mu potrebne i potrudiću se da ih donesem ovde - zaključio je Motejunas.

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