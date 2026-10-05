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Košarkaši Partizana ubedljivo su savladali Megu na startu nove sezone ABA lige.

Crno-beli su pobedili sa 83:59 i tako nastavili niz pobeda u novoj sezoni.

KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 Ujedno su napravili i sjajnu uvertiru pred gostovanje Realu u četvrtak u 4. kolu Evrolige.

Gotovo je sigurno, nažalost po crno-bele, što put Španije ne idu kompletirani.

Trenutno se na listi povređenih nalaze trojica igrača - Vanja Marinković, Derik Vilis i Lamar Stivens.

Kada je Stivens u pitanju, njegov povratak bi trebao da bude prvi. On je povredu šake zadobio na meču protiv Pariza, pa je propustio gostovanje Bajernu u Minhenu.

Na meču protiv Mege se pojavio sa longetom na šaci, pa je jasno da ga neće biti u timu ni u četvrtak u Madridu.

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