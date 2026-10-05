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Košarkaši Partizana pobedili su večeras u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Mege sa 83:59 (22:18, 20:15, 21:12, 20:14), u utakmici prvog kola Grupe B ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Itan Tompson sa 21 poenom, uz sedam skokova, Nikola Tanasković je dodao 14 poena, uz šest skokova, dok je Žofri Lovernj upisao 10 poena, pet skokova i tri asistencije.

1/9 Vidi galeriju KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

U ekipi Mege bolji od ostalih je bio Andrej Lučić sa 14 poena, a Aleksandar Vojinović je postigao 12 poena, uz sedam uhvaćenih lopti.

U narednom kolu Partizan dočekuje Beč, dok Mega na svom terenu igra protiv Zadra.

Utakmica je odigrana bez prisustva gledalaca pošto Partizan odrađuje kaznu iz prošle sezone.