Slušaj vest

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Mege sa 83:59 (22:18, 20:15, 21:12, 20:14), u utakmici prvog kola Grupe B ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Itan Tompson sa 21 poenom, uz sedam skokova, Nikola Tanasković je dodao 14 poena, uz šest skokova, dok je Žofri Lovernj upisao 10 poena, pet skokova i tri asistencije.

KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 U ekipi Mege bolji od ostalih je bio Andrej Lučić sa 14 poena, a Aleksandar Vojinović je postigao 12 poena, uz sedam uhvaćenih lopti.

U narednom kolu Partizan dočekuje Beč, dok Mega na svom terenu igra protiv Zadra.

Utakmica je odigrana bez prisustva gledalaca pošto Partizan odrađuje kaznu iz prošle sezone.

Ne propustiteKošarkaSVE JE REKAO! Avdalović iskren posle poraza od Partizana: "Za nas su trenutno prejaki"!
Vule Avdalović, Mega
KošarkaPENJAROJA PROGOVORIO NAKON MEGE: Sve je rekao o Itanu Tompsonu!
Partizan - Sloboda 300426_001.JPG
KošarkaPENJAROJINA MAŠINERIJA GAZI REDOM: Partizan na krilima Tompsona deklasirao Megu na startu ABA lige
Partizan - Mega 051026_ 0019.jpg
KošarkaKK PARTIZAN IZDAO VAŽNO SAOPŠTENJE! Crno-beli poslali jasnu poruku: "Ne dozvolite da..."
KK Partizan

00:15
Grobari pozdravili Žofrija Lovernja Izvor: Kurir