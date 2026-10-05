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Trener PartizanaĐoan Penjaroja bio je zadovoljan posle trijumfa svog tima protiv Mege (83:59) u ABA ligi.

- Srećan što smo ostvarili prvu pobedu u ligi. Bila je ovo čudna utakmica, bez navijača, i to protiv specifičnog tima sastavljenog od mladih momaka. Igraju sa mnogo energije, talentovani su, imaju talentovane igrače - rekao je Penjaroja posle meča.

KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

- Za nas je najvažnije bilo da igramo fokusirano i sa dobrom energijom, jer u suprotnom, ova liga uopšte nije laka. Na kraju smo uspeli da kontrolišemo dešavanja na terenu kroz rotaciju različitih igrača, i ovo je jedna dobra pobeda za nas - dodao je trener Partizana.

Upitan je i koliko je ovakva utakmica važna za Itana Tompsona ako bi pronašao svoj šuterski ritam, poštio je večeras bio najbolji sa 21 poenom.

- Jasno je da je Itan dobar igrač, ali je isto tako jasno da nije lako doći u Evropu i odmah igrati dobro. Potrebno mu je vreme da prilagodi svoju košarku našim, evropskim pravilima. Danas je uspeo da maksimalno iskoristi svoje vreme na parketu i odigra dosta minuta, a on napreduje iz dana u dan i naravno da će nam pomagati sve više - poručio je Penjaroja.

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02:05
Itan Tompson izjava posle Mege Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić