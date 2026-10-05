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Nastavili su košarkaši Partizana sa odličnim rezultatima na startu nove sezone. Crno-beli su posle tri pobede u Evroligi uspešno otvorili i takmičenje u ABA ligi, pošto su u hali "Aleksandar Nikolić" savladali Megu rezultatom 83:59.

Ekipa Đoana Penjaroje još jednom je pokazala čvrstinu u odbrani i kontrolisala utakmicu od prvog do poslednjeg minuta, dok Mega nije uspela da ozbiljnije ugrozi favorizovanog rivala.

1/9 Vidi galeriju KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Posle utakmice trener Mege Vule Avdalović čestitao je Partizanu na zasluženom trijumfu i istakao da je njegov tim u ovom trenutku teško mogao da parira crno-belima.

- Čestitke Partizanu na zasluženoj pobedi i dosadašnjem delu sezone. Igraju jako dobro. Veoma je teško igrati protiv tako dobre ekipe. Odlični su i čvrsti u odbrani. Za nas u ovom momentu prejaka ekipa. Nismo bili preterano loši. Hteli smo, borili smo se, ali to nije bilo dovoljno. Bilo je grešaka u obe faze igre, što je sasvim normalno za ovaj deo sezone, pogotovo imajući u vidu kako mlad tim imamo. Moglo je da bude bolje, ali nije katastrofa. Tražićemo našu šansu u narednim utakmicama, protiv slabijih rivala - rekao je Avdalović.

Mega je ovog leta promenila veliki deo ekipe, pa je jasno da će mladom sastavu biti potrebno vreme da se uigra. Avdalović je upravo to izdvojio kao jedan od razloga zbog kojih njegov tim još uvek nije na željenom nivou.

- Pripremali smo se za novu sezonu adekvatno. Kao što ste istakli, nije lako uklopiti veliki broj novih igrača, za to je potrebno vreme. Momci su mladi. Kroz pripremni period možda nismo imali dovoljno jakih utakmica da bismo bili spremni za ovaj evroligaški nivo. Kontinuirano napredujemo tokom sezone. Tek je početak. Ne smemo da padamo psihički, već da od narednog meča poboljšamo odnos. Kako sezona bude odmicala, bićemo sve bolji - dodao je trener Mege.

Mega je godinama poznata po afirmaciji mladih igrača, ali Avdalović naglašava da razvoj talenata nije jedini cilj. Ambicija je, kako kaže, jasna - pobeda u svakoj utakmici.

- Ne postoji nijedan klub koji nema ambicije. Nama je ambicija da ostvarimo pobedu u svakom meču. To je kratkoročni cilj. Prošle godine smo bili na granici. Videćemo kako će se sezona odvijati. Idemo postepeno. Važno je da momci osete određenu dozu pritiska. Svaka naredna utakmica je najvažnija na svetu - zaključio je Avdalović.

Partizan je tako nastavio savršen početak sezone, dok će Mega prvu priliku za popravni imati već u narednom kolu ABA lige.

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