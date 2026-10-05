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Košarkaši Partizana nastavili su sjajan niz na početku sezone, a jedan od igrača koji sve više pokazuje koliko može da doprinese ekipi jeste Itan Tompson. Amerikanac je posle nove pobede crno-belih istakao značaj timske igre, ali i poverenja koje dobija od stručnog štaba.

Tompson je naglasio da mu podrška trenera i saigrača daje dodatno samopouzdanje, posebno kada je reč o šutevima iz otvorenih pozicija.

1/9 Vidi galeriju KK Partizan - KK Mega, ABA liga, 5.10.2026 Foto: Dusan Milenkovic/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

- Odlično je ponovo pobediti. Izašli smo na posao i pobedili kao tim. Stručni štab mi je davao dodatno samopouzdanje i podsticao me da šutiram iz otvorenih pozicija - rekao je Tompson.

Američki bek se još uvek privikava na evropsku košarku, a posebno ga je iznenadila atmosfera koju Partizanovi navijači prave čak i na gostujućim terenima.

- Posle tri utakmice u Evroligi, najveća stvar za mene je okruženje, koje je čudesno. Tu pre svega mislim na podršku navijača na gostovanju. Zaista to cenim i nisam imao pojma o tome. Naravno, razlikuje se i stil igre na koji se prilagođavam, ali to je proces - istakao je košarkaš Partizana.

Govoreći o stvarima na koje se najteže privikava, Tompson je posebno izdvojio drugačiji raspored igrača i način na koji se koristi prostor u napadu.

- Najzahtevniji je spejsing na terenu, koji je drugačiji. Ono na šta sam ja navikao jeste znatno više prostora, bez pravila tri sekunde, i to je manje-više to - objasnio je Amerikanac.

Dobar početak sezone za njega je, kako kaže, dodatno olakšan odnosima unutar ekipe. Ističe da saigrači međusobno pružaju podršku i da svi imaju isti cilj.

- Kao igrač, moraš da očekuješ ono što je najbolje za tebe i tim. Kao što sam već rekao, izlazak na teren sa ciljem da pobediš je naš posao. Svi u timu su uradili sjajan posao, bodre me i daju mi sitne savete. Ne mogu da izdvojim samo jednu osobu - poručio je Tompson.

Na pitanje da li može da ponavlja partije na ovom nivou tokom čitave sezone, bek Partizana nije imao dilemu.

- Da, naravno. Osećam da sam igrač tog nivoa i verujem da sigurno mogu da imam ovakve utakmice tokom čitave sezone - zaključio je Tompson.

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