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Bivši saigrači iz Denvera pokazali da među njima nema zle krvi! Srbin i Bosanac srdačno se pozdravili, popričali i na kraju zagrlili

Nikola Jokić i Jusuf Nurkić ponovo su se našli zajedno na parketu, ali ovog puta pažnju nije privuklo ono što se dešavalo tokom utakmice, već susret dvojice nekadašnjih saigrača pre početka meča.

1/5 Vidi galeriju Pripremni meč Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Nakon meča na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem se vide Jokić i Nurkić kako se srdačno pozdravljaju. Dvojica centara su kratko popričala, a zatim se i zagrlila, što su Nagetsi ispratili kratkom, ali vrlo jasnom porukom:

"Samo dva ortaka u opuštenom razgovoru."

Jokić i Nurkić svojevremeno su delili svlačionicu Denvera i zajedno igrali tokom prvih godina karijere srpskog centra u NBA ligi.

Njihov odnos na terenu tada je bio posebno zanimljiv, jer su obojica igrala na poziciji centra, a Denver je svojevremeno pokušavao da ih koristi i zajedno u startnoj petorci. Ipak, Jokić je vremenom preuzeo glavnu ulogu, dok je Nurkić napustio Kolorado i nastavio karijeru u Portlandu.

Od tada su obojica napravili velike karijere, a sada su se ponovo sreli — ovog puta kao protivnici.

Denver poslao jasnu poruku

Iako su se na parketu našli na suprotnim stranama, snimak koji su objavili Nagetsi pokazao je potpuno drugačiju sliku.

Bez tenzije, bez velikih reči i bez rivalstva - samo srdačan pozdrav dvojice ljudi koji su zajedno prošli važan deo svojih karijera.

Njihov susret privukao je pažnju upravo zbog toga što su nekada delili istu svlačionicu, a danas predstavljaju svoje timove kao iskusni NBA igrači.