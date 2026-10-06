Slušaj vest

Nikola Jokić je već u prvoj utakmici NBA predsezone jednim porezom raspametio navijače, ali i ljubitelje košarke širom planete.

Radi se o neverovatnoj asistenciji, definitivno jednoj od najboljih koje je napravio u svojoj karijeri.

Sredinom prve deonice Jokić se našao u situaciji iz koje bi većina igrača tražila najjednostavnije rešenje. Srbin je, međutim, uradio ono što radi tako dobro - video je ono što drugi nisu.

Bez mnogo razmišljanja poslao je loptu iza leđa, preko čak trojice igrača Jute, i pronašao Kamerona Džonsona potpuno samog u suprotnom uglu, a Džonsonu je ostalo samo da se podigne i uzme otvoren šut za tri poena koji je pogodio.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak iz drugog ugla, odnosno snimak sa tribina, a na njemu se čuje da su navijači bukvalno počeli da vrište kada su videli šta je uradio srpski košarkaš.

Pogledajte i poslušajte kako je to izgledalo i zvučalo:

Kako je Jokić igrao protiv Jute?

Sve to bilo je karakteristično za Jokićevu partiju protiv Jute. Nije srpski centar imao potrebu da forsira niti da preuzima veliki broj šuteva. Njegov zadatak bio je da razigra saigrače i polako uhvati ritam pred novu sezonu.

Za 14 minuta na parketu upisao je tri poena, tri skoka i čak sedam asistencija, uz jednu ukradenu loptu i blokadu. Iz igre je šutnuo samo jednom - i pogodio. Sa linije slobodnih bacanja imao je 1/2.

1/5 Vidi galeriju Pripremni meč Denver - Juta, Nikola Jokić Foto: Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Još zanimljivije, Nikola Jokić nije imao nijednu izgubljenu loptu.

Od samog početka utakmice bilo je jasno da će ovog puta mnogo više biti organizator nego realizator. Tražio je Erona Gordona nakon utrčavanja, razigravao saigrače i delio lopte na sve strane, dok je sopstveni šut uglavnom ostavljao po strani.

Svoj prvi i jedini šut iz igre uputio je tek pred kraj prvog poluvremena i pogodio.

Posle prvih 24 minuta Jokić je završio svoje učešće na utakmici. Denverovi starteri se nisu vraćali na parket u nastavku, pa je ostatak susreta pripao rezervistima.

Denver je na kraju poražen od Jute rezultatom 109:97, ali rezultat u ovoj fazi priprema nije bio u prvom planu.

Za Nagetse je mnogo važnije bilo da starteri odrade planiranu minutažu i počnu da hvataju ritam, a Jokić je svoj deo posla završio za samo 14 minuta.

Bonus video: