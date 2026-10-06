Džamija Nil proglašen je MVP-jem drugog kola ABA lige posle istorijske pobede FMP-a nad Crvenom zvezdom.
Košarka
BACIO ZVEZDU NA KOLENA, PA POSTAO MVP! Junak FMP-a dobio priznanje ABA lige!
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Košarkaš FMP-a Džamija Nil najkorisniji je igrač (MVP) drugog kola ABA lige.
Nil je u istorijskoj pobedi FMP-a protiv Crvene zvezde (90:89), prvoj posle 44 uzastopne utakmice, ostvario indeks korisnosti 32.
Postigao je 27 poena i imao osam skokova šest asistencija, a na terenu je proveo 32 minuta.
FMP - Crvena zvezda Foto: Starsport, Kurir Sport
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Kalil Spir iz Borca je imao najbolji indeks korisnosti u drugom kolu ABA lige, čak 35, ali su Čačani kod kuće izgubili od Širokog (81:87) pa je nagrada otišla u ruke Nila.
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