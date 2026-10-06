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Iskusni srpski košarkaš postao je novi član Bahčešehira, potvrđeno je iz istanbulskog kluba.

Mitrović je tokom leta napustio moskovski CSKA, za koji je prethodne sezone nastupao u VTB ligi, a sada je pronašao novu sredinu.

Čeka ga veliki izazov u Istanbulu, gde će imati priliku da se nadmeće u veoma kvalitetnom turskom prvenstvu, ali i da napadne trofej Evrokupa. Bahčešehir se već izdvojio kao jedan od timova koji imaju visoke ambicije u ovom takmičenju.

Mitrovića će u novoj ekipi sačekati dobro poznato lice. Dres Bahčešehira od prošlog leta nosi Aleksa Avramović, dok ekipu sa klupe predvodi još jedan srpski as — Aleksandar Đorđević.

Zanimljivo je da se Mitrović tokom sezone povezivao i sa Galatasarajem. Postojale su priče da bi mogao da pojača velikana iz Istanbula, ali do dogovora na kraju nije došlo.

Sada je sve završeno — Mitrović ostaje u Turskoj, ali će umesto Galatasaraja obući dres Bahčešehira i zajedno sa Avramovićem krenuti u borbu za trofeje.

(Beta)