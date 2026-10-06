NOVI POČETAK ZA MITROVIĆA: Bivši igrač CSKA potpisao za Bahčešehir
Iskusni srpski košarkaš postao je novi član Bahčešehira, potvrđeno je iz istanbulskog kluba.
Mitrović je tokom leta napustio moskovski CSKA, za koji je prethodne sezone nastupao u VTB ligi, a sada je pronašao novu sredinu.
Čeka ga veliki izazov u Istanbulu, gde će imati priliku da se nadmeće u veoma kvalitetnom turskom prvenstvu, ali i da napadne trofej Evrokupa. Bahčešehir se već izdvojio kao jedan od timova koji imaju visoke ambicije u ovom takmičenju.
Mitrovića će u novoj ekipi sačekati dobro poznato lice. Dres Bahčešehira od prošlog leta nosi Aleksa Avramović, dok ekipu sa klupe predvodi još jedan srpski as — Aleksandar Đorđević.
Zanimljivo je da se Mitrović tokom sezone povezivao i sa Galatasarajem. Postojale su priče da bi mogao da pojača velikana iz Istanbula, ali do dogovora na kraju nije došlo.
Sada je sve završeno — Mitrović ostaje u Turskoj, ali će umesto Galatasaraja obući dres Bahčešehira i zajedno sa Avramovićem krenuti u borbu za trofeje.
(Beta)