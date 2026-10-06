Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Minulog vikenda odigrano je kompletno drugo kolo prvenstva Srbije za košarkašice.

Na vrhu su se sa maksimalnim učinkom izdvojili Crvena zvezda, Partizan 1953 i Vojvodina 021.

1/10 Vidi galeriju Košarkašice, prvenstvo Srbije 2026/27 Foto: Kosarka24.rs

Kolo su otvorile ekipe Duge i Spartaka. Subotičanke su u Šapcu slavile sa 60:50 i stigle do prve pobede, dok je Duga doživela i drugi poraz.

Briljirala je Ališa Barns, koja je postigla 29 poena (14 skokova) u pobedi svog tima. Milica Jovanović je doprinela trijumfu sa 14 poena.

Kod domaćina Lola Vasić je postigla 14 poena, a Mia Đorović 12.

U ovom kolu odigran je istorijski prvi gradski derbi u Nišu između Studenta i Nibaka. Stariji Student slavio je protiv debitanta sa 79:70 predvođen sa Hristinom Marjanović (18 poena, 5 skokova, 4 asistencije), Nevenom Vučković (16 poena, 9 skokova), Aleksandrijom Skot (14 poena, 5 skokova) i Teodorom Ćulibrk (11 poena, 10 skokova, 6 asistencija).

Kod Nibaka najefikasnije su bile Bojana Stevanović sa 22 poena (7 skokova), Anđela Radović sa 16 poena (8 asistencija, 5 skokova) i Bojana Matović sa 11 poena.

Do prve pobede u prvenstvu stiglo je Kraljevo. "Malene" su u Beogradu bile bolje od Korać Akademije 011 sa 64:52.

Marina Davinić je predvodila svoj tim sa 20 poena, dok su po devet poena upisale Tina Dinčić (13 skokova), Šej Vajt i Mirjam Lara.

U domaćem timu Anja Spasojević je postigla 17 poena, a Denaj Bauman 12.

Aktuelni šampion, ekipa Crvene zvezde upisala je još jednu ubedljivu pobedu, i to na gostovanju Novosadskoj ženskoj košarkaškoj akademiji - 87:50.

Sanja Akšam je postigla 15 poena (8 skokova), Teodora Turudić 14, a Lejla Gluhavičanin (8 skokova) i Romi Levi (7 skokova) po 12 u pobedi crveno-belih.

Kod domaćina Marija Marčeta je postigla 13 poena, a Teodora Popović 11.

Partizan 1953 se pomučio u gradskom derbiju protiv Rasa. Crno-bele su posle neizvesne završnice slavile sa 79:72.

Barbara Loson je postigla 14 poena (6 skokova), Lejla Timons 13, a Izabel Varežao 12 poena (8 skokova) u pobedi.

Katarina Ristić je bila najefikasnija u Rasu sa 20 poena (5 skokova). Dvocifrene su bile još Angela Ladinek sa 15 poena (8 skokova), Nina Tešić sa 14 poena (5 skokova, 6 asistencija) i Ašanti Geret sa 11 poena.

Ritam večitih prati novosadska Vojvodina 021. Novosađanke su na svom parketu savladale Megu sa 78:62.

Jovana Adamović i Sara Krnjić su imale dabl-dabl učinak, Adamović sa 24 poena i 11 skokova, a Krnjić sa 22 poena i 13 skokova. Marina Stojić je sa 10 poena i osam asistencija bila blizu dabl-dabla.

U ekipi iz Beograda najefikasnija je bila Nevena Petrović sa 13 poena.

Tabela: Crvena zvezda 2-0, Vojvodina 021 2-0, Partizan 1953 2-0, Student 1-1, Ras 1-1, Novosadska ŽKA 1-1, Kraljevo 1-1, Spartak 1-1, Nibak 1-1, Mega 0-2, Duga 0-2, Korać akademija 011 0-2.

Prvenstvo Srbije za košarkašice se nastavlja u sredu i četvrtak utakmicama 3. kola. Sastaju se: Crvena zvezda - Duga, Mega - Student, Kraljevo - NŽKA, Nibak - Ras, Partizan 1953 - Korać akademija 011, Spartak - Vojvodina 021.