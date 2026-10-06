Košarkaši Budućnosti poraženi su od Napolija u utakmici 2. kola grupe C Evrokupa rezultatom 75:93.
EVROKUP
BUDUĆNOST DOŽIVELA DEBAKL U MORAČI: Napoli razbio favorizovane Podgoričane
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Budućnost je tako potpuno neočekivano doživela pravi debakl na svom terenu i poraz sa čak 18 poena razlike.
Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović
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Podgoričanima je to prvi poraz u sezoni, dok je Napoli nastavio da briljira i sada je na 2/2 u Evrokupu i u domaćem prvenstvu.
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Pitanje pobednika rešeno je u ovom meču već na poluvremenu, pošto je italijanski tim imao prednost od 20 razlike.
Najzaslužniji za ovu pobedu bio je Seljaš sa 23 poena i sedam skokova. Pratili su ga Vajt sa 17 i Dotvin sa 12 poena.
Kod Podgoričana istakao se Ferel sa 19 poena i šest asistencija, dok je po deset poena dalo čak pet igrača – Đorđević, Kovilar, Šejok i Smit.
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