Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Budućnost je tako potpuno neočekivano doživela pravi debakl na svom terenu i poraz sa čak 18 poena razlike.

1/10 Vidi galeriju Budućnost - Partizan 5.4.2026 Foto: KK Budućnost / Filip Roganović

Podgoričanima je to prvi poraz u sezoni, dok je Napoli nastavio da briljira i sada je na 2/2 u Evrokupu i u domaćem prvenstvu.





Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pitanje pobednika rešeno je u ovom meču već na poluvremenu, pošto je italijanski tim imao prednost od 20 razlike.

Najzaslužniji za ovu pobedu bio je Seljaš sa 23 poena i sedam skokova. Pratili su ga Vajt sa 17 i Dotvin sa 12 poena.

Kod Podgoričana istakao se Ferel sa 19 poena i šest asistencija, dok je po deset poena dalo čak pet igrača – Đorđević, Kovilar, Šejok i Smit.