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Iako je u drugom pripremnom meču protiv Jute odigrao tek nešto više od 16 minuta, Nikola Jokić ponovo je bio u centru pažnje.

Ovog puta, međutim, ne zbog impresivnog učinka, već zbog incidenta na parketu koji je brzo postao jedna od glavnih priča sa meča.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić - NBA predsezona Foto: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia, Dustin Bradford / Getty images / Profimedia

Srpski košarkaš našao se u centru pažnje kada je došlo do koškanja sa Džeksonom Hejsom.

Sve se dogodilo u drugoj četvrtini, u utakmici koja je od početka imala prilično čvrst ritam. Ozbiljne batine od samog starta meča trpeo je Jokić, košarkaši Jute nisu birali sredstva da ga zaustave. U jednom trenutku Hejs je odgurnuo Jokića, a odgovor nije dugo čekao. Srbin je uzvratio i odmah pokazao da neće tek tako preći preko kontakta.

Sudije su momentalno reagovale. Jokiću je dosuđena lična greška, a zatim i tehnička, dok je nastavak akcije doneo slobodna bacanja za Jutu.

A onda -scena koja je zapalila društvene mreže.

Jokić se okrenuo ka Hejsu i uputio mu pogled koji je vrlo brzo postao jedan od glavnih detalja sa utakmice. Bez velike rasprave, bez teatralnosti - samo nekoliko sekundi pogleda koji su kamere uhvatile i koji je odmah počeo da kruži internetom. Snimak incidenta privukao je veliku pažnju američkih ljubitelja NBA lige, uz potpuno različite reakcije - jedni su stali na Jokićevu stranu i smatrali da je trebalo da bude dosuđen prekršaj nad njim, dok su drugi kritikovali njegovu reakciju.

I upravo tu je priča postala zanimljiva.

Jokić je poznat po tome što tokom utakmica uglavnom ostaje miran, ali ovaj put nije želeo da ignoriše kontakt. Nije to bila velika tuča niti situacija koja je ugrozila nastavak meča, ali je bilo dovoljno da podigne temperaturu u dvorani i pokaže da ni predsezona nije potpuno lišena onog takmičarskog naboja koji će se tek pojačavati kako se bude približavao početak NBA sezone.

Uostalom, ovo je bio drugi duel Denvera i Jute u samo nekoliko dana. Jazz je u prvom pripremnom susretu slavio 109:97, dok su Nagetsi u revanšu uzvratili pobedom 117:106.

Jokić je ovog puta igrao 16 minuta i 20 sekundi i završio utakmicu sa šest poena, četiri skoka, pet asistencija i jednom ukradenom loptom. Najefikasniji u Denveru bio je Aron Gordon sa 18 poena, dok je Denver do pobede stigao pre svega kroz bolju igru ostatka ekipe nakon što su starteri završili svoje minute.

Ali statistika će se brzo zaboraviti.

Ono što će se još neko vreme vrteti jeste Jokićev pogled posle koškanja sa Hejsom.

Predsezona je tek počela, ali Srbin je već pokazao da će i u novoj sezoni biti spreman da se bori za svaki posed. A ako je suditi po temperaturi ovog duela sa Jutom, u narednim susretima između ova dva tima neće nedostajati fizičke igre.