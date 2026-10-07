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Adou Tijero pokazao je zašto se u Los Anđelesu od njega mnogo očekuje, ali je jedan spektakularan potez umalo ostao u senci trenutka koji je zaledeo krv svima u dvorani.

Mladi krilni igrač Los Anđeles Lejkersa bio je jedan od retkih svetlih trenutaka u teškom porazu od Golden Stejta 124:98 u predsezoni. Tijero je za 17 minuta postigao sedam poena i uhvatio četiri lopte, ali je njegov potez iznad obruča privukao daleko veću pažnju od statistike.

1/4 Vidi galeriju Adou Tijero košarkaš Lejkersa Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Leteo ka obruču, a onda šok

Tijero je silovito napao koš i zakucao preko dvojice igrača Golden Stejta, demonstrirajući neverovatnu eksplozivnost.

NBA je njegov potez izdvojio među najatraktivnijim momentima utakmice, dok su američki mediji posebno istakli njegovu sposobnost da se vine iznad protivnika.

Ali onda je usledio trenutak zbog kojeg su navijači zanemeli.

Prilikom doskoka, Tijero je nezgodno spustio desnu nogu, koja je izgledala kao da je otišla u veoma neprirodan položaj. Na prvi pogled delovalo je kao da bi mogao da bude u pitanju ozbiljan problem sa kolenom.

S obzirom na njegovu istoriju povreda, scena je bila posebno zabrinjavajuća. Tijero je prošle sezone propustio veliki deo vremena zbog problema sa kolenom, uključujući operaciju i kasniji problem sa MCL-om.

A onda je stiglo olakšanje

Posle utakmice Tijero je smirio navijače i poručio da je dobro.

Priznao je da je pad bio nezgodan i da će ubuduće pokušati da obrati više pažnje na doskok, iako je svestan da je u nekim situacijama teško razmišljati o tome dok leti ka košu.

Njegova eksplozivnost je, inače, jedan od glavnih razloga zbog kojih se od njega mnogo očekuje. Tokom leta radio je upravo na tome da još bolje kontroliše svoje fizičke sposobnosti i da nauči kada je pravi trenutak da ih maksimalno iskoristi.

To je protiv Golden Stejta ponovo bilo očigledno.

Zakucao kao da je obruč njegov, pa sve prestravio

Srećom po Lejkerse i njihove navijače, spektakularna akcija ovog puta nije imala ozbiljne posledice. Tijero je utakmicu završio na nogama, a posle svega ostao je fokusiran na ono što želi da pokaže tokom nove NBA sezone.

Ako je suditi po ovom potezu, atrakcija u Los Anđelesu neće nedostajati.