Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nikola Janković vratio se profesionalnoj košarci posle dve godine pauze i odmah pokazao da još uvek ima šta da ponudi. Centar Metalca iz Valjeva bio je ubedljivo najbolji pojedinac na terenu u prvom kolu KLS, i to u porazu svog tima od Čačka 94 rezultatom 82:78.

Janković je utakmicu završio sa 24 poena, osam skokova i pet asistencija, ali njegova partija dobija dodatnu težinu kada se pogleda činjenica koju je teško ignorisati – čovek koji se dve godine nije profesionalno bavio košarkom odmah je bio najbolji igrač utakmice.

Vratio se posle dve godine i odmah pokazao klasu

Janković je tokom leta odlučio da ponovo zaigra košarku, a angažman u Metalcu predstavlja njegov povratak na parket.

Reč je o igraču koji je svojevremeno nosio dres Partizana i imao ozbiljno iskustvo na najvišem nivou, ali je poslednje dve godine proveo van profesionalne košarke.

Mnogi bi posle tolikog odsustva očekivali period prilagođavanja, vraćanja forme i hvatanja ritma, a Jankoviću za to očigledno nije bilo potrebno mnogo vremena.

Već na premijeri u KLS pokazao je da može da bude dominantna figura na parketu.

1/8 Vidi galeriju Srpski košarkaš Nikola Janković Foto: Starsport©, FMP, ABA Liga

Pohvale Jankoviću, ali i pitanje za srpsku košarku

Naravno, za njegovu partiju zaslužuju da stignu samo pohvale.

Nije lako vratiti se profesionalnoj košarci posle dve godine pauze i odmah odigrati utakmicu sa 24 poena, osam skokova i pet asistencija.

Ali upravo zbog toga ova utakmica otvara i jednu prilično neprijatnu temu.

Ako igrač koji dve godine nije igrao profesionalnu košarku dođe i odmah bude najbolji na terenu, šta nam to govori o kvalitetu takmičenja?

To nije kritika Jankovića - naprotiv. Njegova partija je za svaku pohvalu.

Ali činjenica da je povratnik posle dvogodišnje pauze odmah napravio razliku protiv ekipe koja se takmiči u najvišem rangu domaće košarke svakako može da bude povod za razmišljanje o nivou KLS.

Poraz koji je pao u drugi plan

Metalac je na kraju ostao bez pobede, pošto je Čačak 94 slavio sa 82:78, ali će se o ovom meču ipak najviše pričati zbog Jankovića.

Njegov povratak pokazao je da kvalitet i iskustvo nisu nestali tokom dve godine pauze. Sada ostaje da se vidi može li Janković u nastavku sezone da nastavi u istom ritmu i pomogne Metalcu da napravi što bolji rezultat.

Jedno je već jasno, čovek se vratio posle dve godine bez profesionalne košarke i odmah bio najbolji.

Za Jankovića - kapa dole.

Za KLS - možda ipak razlog za ozbiljno pitanje.