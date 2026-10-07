TUŽNA SLIKA SRPSKE KOŠARKE! Dve godine nije igrao, pa IZDOMINIRAO U PRVOJ UTAKMICI! Nikola - kapa dole, ali OVO mnogo govori o kvalitetu naše lige!
- Nikola Janković se vratio profesionalnoj košarci posle dve godine pauze i odmah bio najbolji pojedinac Metalca u KLS.
- U porazu od Čačka 94 rezultatom 82:78 završio je meč sa 24 poena, osam skokova i pet asistencija.
Nikola Janković vratio se profesionalnoj košarci posle dve godine pauze i odmah pokazao da još uvek ima šta da ponudi. Centar Metalca iz Valjeva bio je ubedljivo najbolji pojedinac na terenu u prvom kolu KLS, i to u porazu svog tima od Čačka 94 rezultatom 82:78.
Janković je utakmicu završio sa 24 poena, osam skokova i pet asistencija, ali njegova partija dobija dodatnu težinu kada se pogleda činjenica koju je teško ignorisati – čovek koji se dve godine nije profesionalno bavio košarkom odmah je bio najbolji igrač utakmice.
Vratio se posle dve godine i odmah pokazao klasu
Janković je tokom leta odlučio da ponovo zaigra košarku, a angažman u Metalcu predstavlja njegov povratak na parket.
Reč je o igraču koji je svojevremeno nosio dres Partizana i imao ozbiljno iskustvo na najvišem nivou, ali je poslednje dve godine proveo van profesionalne košarke.
Mnogi bi posle tolikog odsustva očekivali period prilagođavanja, vraćanja forme i hvatanja ritma, a Jankoviću za to očigledno nije bilo potrebno mnogo vremena.
Već na premijeri u KLS pokazao je da može da bude dominantna figura na parketu.
Pohvale Jankoviću, ali i pitanje za srpsku košarku
Naravno, za njegovu partiju zaslužuju da stignu samo pohvale.
Nije lako vratiti se profesionalnoj košarci posle dve godine pauze i odmah odigrati utakmicu sa 24 poena, osam skokova i pet asistencija.
Ali upravo zbog toga ova utakmica otvara i jednu prilično neprijatnu temu.
Ako igrač koji dve godine nije igrao profesionalnu košarku dođe i odmah bude najbolji na terenu, šta nam to govori o kvalitetu takmičenja?
To nije kritika Jankovića - naprotiv. Njegova partija je za svaku pohvalu.
Ali činjenica da je povratnik posle dvogodišnje pauze odmah napravio razliku protiv ekipe koja se takmiči u najvišem rangu domaće košarke svakako može da bude povod za razmišljanje o nivou KLS.
Poraz koji je pao u drugi plan
Metalac je na kraju ostao bez pobede, pošto je Čačak 94 slavio sa 82:78, ali će se o ovom meču ipak najviše pričati zbog Jankovića.
Njegov povratak pokazao je da kvalitet i iskustvo nisu nestali tokom dve godine pauze. Sada ostaje da se vidi može li Janković u nastavku sezone da nastavi u istom ritmu i pomogne Metalcu da napravi što bolji rezultat.
Jedno je već jasno, čovek se vratio posle dve godine bez profesionalne košarke i odmah bio najbolji.
Za Jankovića - kapa dole.
Za KLS - možda ipak razlog za ozbiljno pitanje.