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Regionalna košarkaška ABA liga dobila je novog sportskog direktora, pošto je Ibrahim Erkan danas zvanično stupio na funkciju nakon što je većinom glasova članova društva izabran za tu poziciju.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Bosna, ABA liga 30.3.2026 Foto: KK Partizan / Dragana Stjepanović

Erkan (43) ima više od 15 godina iskustva u međunarodnom upravljanju košarkom, organizaciji takmičenja i velikih sportskih događaja, prenela je liga na zvaničnom sajtu.

Pre dolaska u ABA ligu, od 2020. godine bio je član Izvršnog odbora Evrolige, gde je bio zadužen za licenciranje klubova i sisteme takmičenja u Evroligi, Evrokupu i U18 takmičenjima.

Pre angažmana u Evroligi, od 2017. do 2020. godine radio je u Košarkaškom savezu Turske, gde je bio zadužen za međunarodne odnose i pružao podršku predsedniku i generalnom sekretaru u oblastima upravljanja, antidoping kontrole, statistike, operacija i organizacije događaja.

Bio je šef delegacije turske reprezentacije na Svetskom prvenstvu 2019. godine, kada je rukovodio grupom od više od 100 ljudi i bio odgovoran za smeštaj, ulaznice, raspored i VIP operacije.

Erkan je prethodno bio koordinator događaja u Lokalnom organizacionom komitetu Evrobasketa 2017. godine, kao i menadžer bezbednosti na Fajnal-foru Evrolige iste godine u Istanbulu.

Na funkciji sportskog direktora ABA lige pridružiće se novom sportskom sektoru regionalnog takmičenja, koji je prethodno dobio i novog predsednika Sudijske komisije Migela Anhela Peresa, dok je za disciplinskog sudiju imenovan Robert Brdar.