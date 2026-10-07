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Klub je proglasio bankrot nakon što je mesecima unazad imao ozbiljne finansijske poteškoće.

1/36 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Monako je jedva završio prethodnu sezonu, a potom nije dobio licencu za 2026/27 nakon čega je odustao od učešća u Evroligi, a ostao je i bez prava da se takmiči u najvišem rangu francuske košarke.

Oglasio se tim povodom i Saša Obradović koji je u Monaku proveo dug period.

„Ponosan sam što sam bio deo Monaka skoro šest godina. Izgradili smo tim i strukturu, osvojili titule, pomogli igračima da napreduju i izgradili globalnu košarkašku reputaciju."

Znam da će se Monako vratiti još jači jednog dana.

"Napred Monako“, napisao je Obradović.

Uspon Monaka bio je izuzetno brz. Veliki evropski iskorak napravljen je 2021. godine osvajanjem Evrokupa, čime je izboren plasman u Evroligu. Umesto epizodne uloge među evropskom elitom, klub iz Kneževine ubrzo je postao jedan od ozbiljnih kandidata za najviše domete.

Monako je istovremeno dominirao i u Francuskoj. Tri puta je bio šampion države, uključujući i titulu osvojenu 2026. godine, a dva puta je osvajao Kup Francuske.