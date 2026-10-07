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Navijači Crvene zvezde imaće dvostruko zadovoljstvo ove jeseni.

Pored košarkaša, i košarkašice su izborile plasman u Evroligu.

1/4 Vidi galeriju Košarkašice Crvene zvezde Foto: FIBA

Da se ne radi samo o pukom ušćešću crveno-belih dama, govori informaciju koju je objavio Meridiansport, da u tabor Marine Maljković stiže srpska reprezentativka Anđela Dugalić.

Dugalić je u minulom periodu u svojoj debitantskoj sezoni u ženskoj NBA ligi nosila dres Vašingtona.

Dugalić je pre nekoliko meseci postala šampionka NCAA lige sa ekipom UKLA-e (Univerzitet Kalifornija Los Anđeles), a zatim je u prvoj rundi drafta kao deveti pik izabrana od "Mistiksa".

Sa Marinom Maljković je sarađivala u reprezentaciji Srbije, sa kojom je 2021. godine postala šampionka Evrope.

Crvena zvezda se nalazi u grupi sa Galatasarajom, italijanskim Skiom i belgijskim Mehelenom. Upravo su Belgijanke prvi rival, a ta utakmica je na programu 14. oktobra u Beogradu.