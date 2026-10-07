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Pet utakmica 3. kola prvenstva Srbije za košarkašice odigrano je u sredu.

Vodeća Crvena zvezda zabeležila je novu pobedu. Tim trenera Nemanje Planojevića savladao je u Beogradu Dugu iz Šapca sa 114:66 (31:10, 36:16, 19:25, 28:15) i zadržao maksimalan učinak.

1/11 Vidi galeriju Košarkašice, prvenstvo Srbije 2026/27 Foto: Kosarka24.rs

Nevena Naumčev je sa 22 poena bila najefikasnija u timu Zvezde. Kristina Rađenović je postigla 16 poena (6 asistencija), Ana Mutavdžić 15, Dorijan Sujić 12, a Ivana Katanić 10 (8 skokova, 12 asistencija).

U timu iz Šapca, koji je doživeo treći poraz, Olga Stepanović je postigla 18 poena, Lola Vasić 15, a Andrea Vasiljević 11.

Posle tri kola maksimalan učinak ima i Partizan. Crno-bele su u gradskom duelu savladale Korać akademiju 011 sa 69:52 (21:13, 21:18, 16:6, 11:15). Korać je doživeo treći poraz.

Anđelina Radić je bila najefikasnija u redovima crno-belih dama sa 13 poena (11 skokova). Poen manje su postigle Izabel Varežao (9 skokova) i Barbara Loson (8 skokova).

U timu Koraća Denaj Bouman je postigla 21 poen (8 skokova).

Najuzbudljivija utakmica odigrana je takođe u Beogradu. Ekipa Mege je pogotkom Aleksandre Aleksić uz zvuk sirene savladala Student sa 68:66 (16:19, 12:9, 20:17, 20:21). Tim iz Niša je doživeo drugi poraz.

Valentina Zarić je sa 15 poena bila najefikasnija u pobedničkom timu (6 skokova). Milica Đokić je postigla 12 poena, a Aleksandra Aleksić 10 (6 asistencija).

Niški tim su sa po 13 poena predvodile Teodora Ćulibrk (5 skokova, 7 asistencija) i Aleksandrija Skot (13 skokova). Poen manje postigle su Tina Selaković i Nevena Vučković (6 skokova).

Kraljevo je stiglo do druge pobede pošto je na svom terenu savladalo Novosadsku žensku košarkašku akademiju sa 74:53 (21:12, 16:11, 24:16, 13:14). Novosađankama je ovo bio drugi poraz.

Ekipu Kraljeva predvodile su Estela Lara sa 23 poena (16 skokova), Tina Dinčić sa 12 poena (6 skokova), Bojana Živković i Marina Davinić (6 asistencija) sa po 11 poena.

Kod gošći, Tamara Jovančević je postigla 18 poena, a Marija Marčeta 10.

Novajlija u ligi, ekipa Nibaka zabeležila je drugu pobedu. Nišlijke su na svom terenu bile bolje od beogradskog Rasa rezultatom 76:61 (21:16, 22:8, 17:18, 16:19).

Bojana Stevanović je predvodila domaćina sa 29 poena (8 skokova, 6 asistencija). Vladinka Erak je postigla 19 poena (11 skokova), Anđela Janić 16 poena, a Jana Dinić 12 poena.

U timu iz Beograda Destini Garet je postigla 39 poena.

U četvrtak u poslednjoj utakmici igraju Spartak i Vojvodina 021 u Subotici.

Tabela: Crvena zvezda 3-0, Partizan 1953 3-0, Kraljevo 2-1, Nibak 2-1, Vojvodina 021 2-0, Student 1-2, Ras 1-2, Mega 1-2, NŽKA 1-2, Spartak 1-1, Duga 0-3, Korać 0-3.