Aleksa Avramović je sa 15 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu
Košarka
DUEL PARTIZANOVACA PRIPAO SAŠI: Đorđević ubedljiv protiv Karaičića u Evrokupu, briljirao Avramović
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Ekipa Bahčešehira savladala je kao gost Balkan u Botevgradu sa 102:60 u utakmici 2. kola Evrokupa.
Aleksandar Đorđević - Bahčešehir Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, pedja milosavljevic/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Tim trenera Aleksandra Saše Đorđevića upisao je drugi trijumf, dok je tim Bogdana Karaičića doživeo drugi poraz.
Aleksa Avramović je sa 15 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu. Poen manje postigao je takođe bivši igrač Partizana Ajzea Majk.
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