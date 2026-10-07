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Ekipa Bahčešehira savladala je kao gost Balkan u Botevgradu sa 102:60 u utakmici 2. kola Evrokupa.

Aleksandar Đorđević - Bahčešehir Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Printskrin, pedja milosavljevic/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Tim trenera Aleksandra Saše Đorđevića upisao je drugi trijumf, dok je tim Bogdana Karaičića doživeo drugi poraz.

Aleksa Avramović je sa 15 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu. Poen manje postigao je takođe bivši igrač Partizana Ajzea Majk.

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Trening Partizana pred Olimpiju Milano Izvor: Mondo/Tijana Jevtić