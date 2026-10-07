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Bila je ovo druga pobeda ekipe Vasilisa Spanulisa, prva pred domaćim navijačima koji su, očekivano, režirali spektakularan ambijent i nosili svoj tim do ubedljivog trijumfa.

Kod pobednika, istakli su se Nenad Dimitrijević sa 21 poenom i 6 asistencija, Haralampopulos je dao 13, Robinson-Erl i Morgan i bivši igrač Mege Adam Mokoka završili su utakmicu sa po 11 poena...

Spektakl u Solunu iz prvih redova gledao je legendarni Nikos Galis u društvu mladog gazde kluba Ričarda Sijaoa.

Kod gostiju, solidno je odigrao srpski centar Balša Koprivica, meč je završio sa devet poena. Bio je treći strelac u poraženom sastavu. Najefikasniji je bio Oudidž sa 23, ali sve to bilo je malo da se izvuče i pristojan poraz protiv super raspoloženog rivala.