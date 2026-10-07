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Šampion Srbije je pred svojim navijačima ubedljivo savladao Vehtu rezultatom 96:64.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džalon Pipkins sa 18 poena, dok su Marko Jeremić, Igor Drobnjak i Danilo Nikolić dodali po 12. Dalibor Ilić je ubacio 11, a Marko Tofoski 10 poena.

Veliki doprinos dao je i Alen Omić, koji je uz sedam poena imao čak 12 skokova.

Spartak je od samog početka kontrolisao utakmicu. Posle prve četvrtine bilo je 21:13, a na poluvremenu 46:32. Početkom nastavka domaći su potpuno prelomili meč i sredinom treće deonice stigli do ogromnih 62:37.

Do kraja je ekipa Vladimira Jovanovića rutinski sačuvala prednost i stigla do ubedljivog evropskog trijumfa.

Utakmicu je, ipak, obeležio i incident u završnici. Tibor Plajs je laktom udario Igora Drobnjaka u glavu, a nakon što je košarkaš Spartaka potom poentirao preko njega, nemački centar je pokušao da uđe u fizički sukob. Drobnjak je ostao pribran i sprečio veću gužvu.

Spartak će u narednom kolu 10. oktobra gostovati Iliriji, dok četiri dana kasnije dočekuje Hapoel Holon.