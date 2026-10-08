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Jedan snimak sa treninga Hjuston Roketsa postao je pravi hit na mrežama, čak ga je i NBA liga odmah podelila na svom zvaničnom nalogu!

Alperen Šengun i Amen Tompson pokušali su ono št očigledno samo Jokić može da izvede...

Naime, neverovatna asistencija srpskog asa na meču protiv Jute toliko je zaludela košarkaški svet da su igrači Hjustona odlučili da ga isprobaju na treningu. Ipak, kada su Šengun i Tompson pokušali da ponove ono što je Jokić izveo - usledio je potpuni haos.

Sve se dogodilo u Makau, gde se Hjuston nalazi uoči NBA "China Games" duela sa Dalasom. Posle treninga, Šengun i Tompson uzeli su loptu i rešili da pokušaju da izvedu čuveni Jokićev potez.

Pre nekoliko dana Srbin je napravio pravo remek-delo na meču... Dodavanje iza leđa preko gotovo čitave osnovne linije, bez gledanja, pravo u ruke Kamerona Džonsona, koji je akciju završio pogođenom trojkom. Jokić je loptu poslao iz jednog ugla u drugi, dok su čak trojica igrača Jute pokušavala da preseku dodavanje.

Šengun, koga zbog sličnog stila igre godinama nazivaju "Bejbi Jokićem", pokušao je da imitira srpskog majstora. Međutim, umesto savršenog pasa - lopta je odletela potpuno pogrešnim pravcem i pogodila saigrača ispod koša!

Nije mnogo bolje prošao ni Tompson, koji je takođe pokušao da kopira Jokićevu magiju.

Snimak je odmah postao hit na društvenim mrežama, a dodatnu težinu celoj priči daje činjenica da ga je objavila i zvanična NBA stranica uz poruku da su "Alpi i Amen pokušali da izvedu onaj pas koji je Jokić uradio".

I tu je zapravo cela poenta - Jokićev potez izgleda jednostavno samo dok ga gledate.

Kada treba ponoviti ono što srpski centar radi, stvari odjednom postaju mnogo komplikovanije.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Nikole Jokića Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Posebno je zanimljiva priča sa Šengunom. Turčin je još od dolaska u NBA često poređen sa Jokićem zbog sjajnog pregleda igre, pasova, osećaja za prostor i igre leđima prema košu. Čak je i sam Jokićev uticaj na njegovu igru više puta bio tema u NBA krugovima.

Ali ovaj snimak je na brutalan način pokazao jednu stvar:

"BEJBI JOKIĆ" NIJE JOKIĆU NI DO KOLENA!