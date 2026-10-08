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Mika Murenin nije uspeo da se nametne u Beogradu, a sada će na koledžu pokušati da pokaže zbog čega je svojevremeno važio za jednog od najtalentovanijih mladih igrača Evrope

Mika Murenin nije ostavio trag u Partizanu kakav su mnogi očekivali, ali se finski košarkaš sada ponovo našao u centru pažnje.

Ovog puta - zbog spektakularnih zakucavanja koja su počela da kruže američkim društvenim mrežama!

Murenin je posle sjajnog nastupa na Evropskom prvenstvu u dresu Finske stigao u redove crno-belih sa ogromnim očekivanjima. Talentu mu gotovo niko nije osporavao, ali u Beogradu jednostavno nije uspeo da napravi iskorak.

Za Partizan je ukupno odigrao svega 14 utakmica u Evroligi i ABA ligi, pre nego što je odlučio da promeni sredinu i karijeru nastavi preko okeana.

I napravio je veliki zaokret.

1/5 Vidi galeriju Mika Murinen u Arkanzasu Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od Partizana do Arkanzasa

Murenin je odlučio da ode na koledž, a novi izazov pronašao je u ekipi Arkanzas Razorbeksa, koju sa klupe predvodi legendarni trener Džon Kalipari.

I izgleda da mu promena sredine prija.

Finski košarkaš sada pokazuje atraktivnu stranu svoje igre, a upravo su njegova zakucavanja privukla ogromnu pažnju ljubitelja košarke u Americi.

Snimak njegovih najboljih poteza počeo je da se širi društvenim mrežama, a Murenin je preko noći ponovo postao tema.

I to na potpuno drugačiji način nego dok je bio u Beogradu.

Navijači Partizana od njega očekivali mnogo više

Kada je stigao u Partizan, očekivanja su bila velika.

Murenin je u Finskoj već pokazao ogroman potencijal, a njegov nastup na Evropskom prvenstvu dodatno je podgrejao priču o mladom igraču koji bi mogao da bude veliko ime evropske košarke.

Međutim, u crno-belom dresu stvari nisu išle prema planu.

Nije uspeo da se izbori za ozbiljniju ulogu, minutaža mu je bila ograničena, a njegov boravak u Beogradu ostao je upamćen kao veliko razočaranje za deo navijača koji su od njega očekivali mnogo.

Zbog toga se njegov novi početak u Americi sada posebno prati.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Murenin je u Arkanzasu dobio novu priliku da pokaže šta zna.

A snimci koji kruže mrežama pokazuju upravo ono zbog čega je svojevremeno privukao pažnju evropske košarkaške javnosti – fizičke predispozicije, eksplozivnost i atraktivnu igru iznad obruča.

Zakucavanja su posebno zapala za oko američkoj publici.

I tako je košarkaš koji u Partizanu nije uspeo da opravda očekivanja sada dobio priliku da preko okeana pokaže da priča o njegovom talentu ipak nije bila bez razloga.

Od razočaranja u Beogradu do viralnih zakucavanja u Americi - Murenin sada piše potpuno novu stranicu karijere.