OD PROMAŠAJA U PARTIZANU DO SENZACIJE "PREKO BARE"! Murinen MONSTRUOZNIM ZAKUCAVANJIMA zaludeo Ameriku! (VIDEO)
- Mika Murenin nije uspeo da se nametne u Partizanu, gde je odigrao samo 14 utakmica u Evroligi i ABA ligi.
- Finski košarkaš je karijeru nastavio na koledžu, u Arkanzasu kod trenera Džona Kaliparija.
- Njegova atraktivna zakucavanja sada kruže američkim mrežama i ponovo skreću pažnju na njegov talenat.
Mika Murenin nije uspeo da se nametne u Beogradu, a sada će na koledžu pokušati da pokaže zbog čega je svojevremeno važio za jednog od najtalentovanijih mladih igrača Evrope
Mika Murenin nije ostavio trag u Partizanu kakav su mnogi očekivali, ali se finski košarkaš sada ponovo našao u centru pažnje.
Ovog puta - zbog spektakularnih zakucavanja koja su počela da kruže američkim društvenim mrežama!
Murenin je posle sjajnog nastupa na Evropskom prvenstvu u dresu Finske stigao u redove crno-belih sa ogromnim očekivanjima. Talentu mu gotovo niko nije osporavao, ali u Beogradu jednostavno nije uspeo da napravi iskorak.
Za Partizan je ukupno odigrao svega 14 utakmica u Evroligi i ABA ligi, pre nego što je odlučio da promeni sredinu i karijeru nastavi preko okeana.
I napravio je veliki zaokret.
Od Partizana do Arkanzasa
Murenin je odlučio da ode na koledž, a novi izazov pronašao je u ekipi Arkanzas Razorbeksa, koju sa klupe predvodi legendarni trener Džon Kalipari.
I izgleda da mu promena sredine prija.
Finski košarkaš sada pokazuje atraktivnu stranu svoje igre, a upravo su njegova zakucavanja privukla ogromnu pažnju ljubitelja košarke u Americi.
Snimak njegovih najboljih poteza počeo je da se širi društvenim mrežama, a Murenin je preko noći ponovo postao tema.
I to na potpuno drugačiji način nego dok je bio u Beogradu.
Navijači Partizana od njega očekivali mnogo više
Kada je stigao u Partizan, očekivanja su bila velika.
Murenin je u Finskoj već pokazao ogroman potencijal, a njegov nastup na Evropskom prvenstvu dodatno je podgrejao priču o mladom igraču koji bi mogao da bude veliko ime evropske košarke.
Međutim, u crno-belom dresu stvari nisu išle prema planu.
Nije uspeo da se izbori za ozbiljniju ulogu, minutaža mu je bila ograničena, a njegov boravak u Beogradu ostao je upamćen kao veliko razočaranje za deo navijača koji su od njega očekivali mnogo.
Zbog toga se njegov novi početak u Americi sada posebno prati.
Murenin je u Arkanzasu dobio novu priliku da pokaže šta zna.
A snimci koji kruže mrežama pokazuju upravo ono zbog čega je svojevremeno privukao pažnju evropske košarkaške javnosti – fizičke predispozicije, eksplozivnost i atraktivnu igru iznad obruča.
Zakucavanja su posebno zapala za oko američkoj publici.
I tako je košarkaš koji u Partizanu nije uspeo da opravda očekivanja sada dobio priliku da preko okeana pokaže da priča o njegovom talentu ipak nije bila bez razloga.
Od razočaranja u Beogradu do viralnih zakucavanja u Americi - Murenin sada piše potpuno novu stranicu karijere.