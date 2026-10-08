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Trener francuskog Asvela, proslavljeni Toni Parker, javno se izvinio košarkaškoj javnosti i navijačima zbog oštrog rečnika i psovki upućenih svojim igračima tokom tajm-auta na meču četvrtog kola Evrolige protiv Pariza.

Njegova burna reakcija i teške reči zabeleženi su u direktnom televizijskom prenosu, što se nepregledno proširilo društvenim mrežama.

Bivšem proslavljenom asu se nimalo nije dopalo što ga je javnost videla u takvom izdanju.

"Samo sam izvršio pritisak na njih. Stvarno su me iznervirali. Uz to, Evroliga mi je stavila mikrofon. Zato se izvinjavam zbog svih psovki. Samo je izletelo iz mene", nasmejao se Toni Parker koji je sa 44 godine postao trener kluba čiji je vlasnik.

1/11 Vidi galeriju Toni Parker Foto: PHILIPPE HUGUEN / AFP / Profimedia, STREETER LECKA / Getty images / Profimedia, Screenshot

Podsetimo, Toni Parker je na tajm-autu svojim košarkašima rekao sledeće:

"Koliko puta treba da vam kažem? Tajson Etjen je šuter. Držimo ga sve vreme, dok ne pusti loptu. Crno je crno i kraj. Kako hoćete da vam to kažem? Hajde, momci, nemojmo sami sebe da pobedimo. Ovo je s***ano", povikao je Toni Parker na englskom, posle čega su se njegovi igrači podigli i na kraju došli do značajne pobede u francuskom derbiju.