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U zajedničkom saopštenju, NBA i FIBA, koje planiraju da pokrenu novu ligu u Evropi već sledeće godine, navodi se da bi "partnerstvo sa Evroligom, s ciljem ujedinjenja evropskog košarkaškog ekosistema, otključalo ogroman potencijal igre širom Evrope, na dobrobit klubova, igrača i navijača" NBA i FIBA ističu da "ostaju posvećene" novoj ligi, čije je pokretanje planirano za jesen 2027. godine.

Čini se verovatnim da će se pregovori o spajanju nastaviti, pošto je Barselona ove nedelje saopštila da vrata ostaju otvorena, iako je prvi predlog odbijen.

"Ukoliko taj predlog (o spajanju) bude izmenjen u budućnosti, klubovi i Evroliga će ga ponovo razmotriti", naveo je ovaj klub.

Komesar NBA lige Adam Silver izjavio je više puta da veruje da bi nova liga imala koristi od "udruživanja snaga sa Evroligom".

"To ne mora da se desi, ali mislim da bismo svi bolje prošli kao ujedinjeni front u Evropi", rekao je Silver prošlog meseca.

NBA i FIBA su zvanično objavili svoje planove za projekat "NBA Evropa" u martu 2025. Nova liga bi imala određen broj stalnih franšiza, uz mogućnost da se drugi timovi kvalifikuju na osnovu rezultata.

1/3 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Za nas, kada je reč o NBA Evropi, ovo zaista vidimo kao jedinstvenu priliku koja se pruža jednom u životu. To je istorijski trenutak sa naše tačke gledišta, s obzirom na to šta bi ovo moglo da znači, ne samo za košarku, već i za celokupnu evropsku sportsku scenu. I želimo da to uradimo kako treba", rekao je Silver.

Evroliga, koja broji 20 timova, sastoji se od 13 klubova akcionara koji su zaštićeni od ispadanja. Ostali se kvalifikuju kroz domaće lige ili putem pozivnice.

NBA je, u partnerstvu sa FIBA-om, saopštila da planir ligu od 16 timova.