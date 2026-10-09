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Centar Jute Jusuf Nurkić, pauziraće oko mesec dana zbog povrede stopala.

Lekarski pregledi potvrdili delimično oštećenje plantarne ploče drugog prsta desnog stopala.

Nurkić u dresu Jute. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Reprezentativac BiH propustiće ostatak predsezone, ali i početak regularnog dela sezone.

Povreda se dogodila tokom prve utakmice u kojoj je Juta pobedila Denver sa 109:97. Nurkić je odigrao 11 minuta nakon čega je morao da napusti teren.

Kurir sport / Sportske.net

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03:31
Jusuf Nurkić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić