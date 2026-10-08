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Neobična i veoma ozbiljna situacija dogodila se uoči utakmice FIBA Evropa kupa između Erokspora i azerbejdžanskog Gencea.

Trener Gencea Martin Knežević izneo je tvrdnje o incidentu koji se, prema njegovim rečima, dogodio u hotelu u noći pred utakmicu. Kako tvrdi, lift u kojem su se nalazili njegovi igrači iznenada je stao, a potom se spustio nekoliko spratova.

Foto: Pinglabel/Shutterstock

Knežević navodi da je tom prilikom povređeno čak pet igrača.

„Nisam iznenađen rezultatom utakmice. Petorica igrača su nam se povredila kada je lift stao u hotelu prošle noći – istom jeftinom hotelu koji nam je Erokspor platio. Moji momci su pali tri sprata u liftu i imaju sreće što nisu doživeli teške povrede“, rekao je Knežević.

Trener azerbejdžanske ekipe bio je posebno ogorčen zbog odluke da se utakmica ipak odigra. Gence je, kako navodi Knežević, tražio odlaganje susreta zbog problema sa povređenim igračima, ali taj zahtev nije prihvaćen.

Zbog toga je Knežević uputio i ironičnu poruku na račun FIBA.

„Oh, i hvala FIBA što je ignorisala naš zahtev za odlaganjem utakmice usled povrede nekoliko igrača. Najbolji ste“, poručio je trener Gencea.

Na parketu se sve završilo ubedljivom pobedom Erokspora, ali će tvrdnje o incidentu u hotelu, ukoliko budu potvrđene, svakako ostati jedna od glavnih priča sa ovog meča.