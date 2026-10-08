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Kneževi su ušli u stečaj i nalaze se pred gašenjem.

Monako je u sredu potvrdio da je ušao u postupak obustave plaćanja, što predstavlja korak ka konačnom gašenju kluba i projekta.

1/36 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Monako je prethodno izbačen iz francuskog prvenstva i evropskih takmičenja, nakon što nije realizovan dogovor sa švajcarskim investitorom koji je trebalo da uloži 10 miliona evra.

Spanulis, koji je bio jedan od poslednjih trenera Monaka, prokomentarisao je situaciju u svom bivšem klubu.

"Tužno je. Nažalost, znao sam da će se ovo desiti i sada se to potvrdilo. To je klub koji je počeo od nule i stigao do finala Evrolige", rekao je grčki stručnjak.

Spanulis je posebno istakao ljude koje je upoznao tokom perioda provedenog u Monaku.

"Tužan sam zbog svih ljudi koje sam upoznao, sa kojima delim uspomene i sa kojima sam izgradio prijateljstva. Nažalost, znao sam da će se ovo desiti i to se potvrdilo", dodao je Spanulis, koji je klub napustio u martu.