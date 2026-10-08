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Košarkašice novosadske Vojvodine zabeležile su i treću pobedu u prvenstvu Srbije.

U poslednjoj utakmici 3. kola Novosađanke su u Subotici savladale Spartak sa 90:79 (18:18, 25:16, 24:22, 23:23).

1/11 Vidi galeriju Košarkašice, prvenstvo Srbije 2026/27 Foto: Kosarka24.rs

Spartak je doživeo drugi poraz.

Vojvodina se na tabeli izjednačila sa Crvenom zvezdom i Partizanom, koji takođe imaju maksimalan učinak. Spartak je u sredini tabele.

Sara Krnjić je sa 14 poena (8 skokova) bila najefikasnija kod gošći. Marina Stojić je dodala 13 poena, Milica Mazić 12, Mia Bikicki 11, a Jovana Adamović 10.

Ekipu trenera Dušana Perovića predvodile su Ališa Barns sa 28 poena (10 skokova) i Aleksija Smit sa 24 poena (7 skokova).

Spartak će u 4. kolu dočekati Crvenu zvezdu, dok će Vojvodina ugostiti Student u derbiju kola.

U sredu su odigrane utakmice: Crvena zvezda - Duga 114:66, Mega - Student 68:66, Kraljevo - Novosadska akademija 74:53, Nibak - Ras 76:61, Partizan 1953 - Korać akademija 011 69:52.

Tabela: Crvena zvezda 3-0, Vojvodina 021 3-0, Partizan 1953 3-0, Kraljevo 2-1, Nibak 2-1, Student 1-2, Ras 1-2, Mega 1-2, NŽKA 1-2, Spartak 1-2, Duga 0-3, Korać 0-3.