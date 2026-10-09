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Prošla sezona, kada je u pitanju Luka Dončić, bila je prilično neobična za jednog sportistu. Umesto terena, njegov privatni život je bio u centru pažnje.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić sa ćerkama Foto: PrintscreenInstagram

Upravo o ta četiri meseca pakla pričao je za čuveni časopis "Sports ilustrejted".

"To je učinilo prošlu sezonu tako teškom", rekao je Dončić. Potom je priznao koliko mu je razdvojenost teško pala.

"Sa svojom decom želiš biti svaki dan, a ja sam svoje ćerke video, šta, četiri ili pet dana? Tako je nemoguće", rekao je Slovenac. Na pitanje očekuje li da će se situacija uskoro rešiti, Dončić je zastao pre odgovora.

"Nadam se. Ali još uvek ne znamo. Zato se nadam", poručio je. Najviše pažnje ipak je privukla njegova naredna rečenica.

"Ovako ne mogu još jednu sezonu", rekao je Dončić. "Sports ilustrejted" tu izjavu tumači kao znak koliko mu privatna situacija trenutno utiče na život i karijeru.

1/6 Vidi galeriju Konferencija za medije Luke Dončića Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, Dončić se razišao sa Anamarijom Goltes, svojom dugogodišnjom partnerkom i verenicom, sa kojom ima dve ćerke. Njihova ljubavna priča godinama je privlačila veliku pažnju javnosti, zbog čega je i njihov raskid izazvao brojne reakcije.

Luka i Anamaria upoznali su se još kao tinejdžeri, a njihova veza trajala je godinama. Nakon brojnih uspona i padova, 2023. godine su se verili, a potom dobili i dve ćerke. Ipak, njihova ljubavna priča nije dobila srećan kraj, a poslednjih meseci mnogo se pisalo o njihovom odnosu.

Sam Dončić ranije je govorio o situaciji u privatnom životu, dok su društvene mreže takođe pokazivale da je između bivših partnera došlo do velikih promena. Zajedničke fotografije su nestajale, a javnost je pažljivo pratila svaki njihov potez.

Nedugo nakon prekida Anamarija je pred sudom u Los Anđelesu zatražila alimentaciju, a slučaj je privukao veliku pažnju javnosti, posebno nakon što je Dončić angažovao poznatu američku advokaticu Lauru Vaser, specijalizovanu za razvode slavnih osoba. Bivša verenica Luke Dončića doživela je debakl na suđenju, te je odustala od čitavog procesa...

1/8 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Profimedia, Instagram, Screenshot

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