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Lebron Džejms, koji se ovog leta pridružio Filadelfiji za svoju 24. NBA sezonu, upisao je deset poena, pet asistencija i četiri skoka u prvom poluvremenu, pomogavši svom novom timu da povede sa 58:56.

Ovaj 41-godišnji košarkaš uputio je samo jedan šut iz igre za 18 minuta, ali je nad njim faul napravljen četiri puta i pogodio je svih osam slobodnih bacanja. U nastavku nije ulazio u igru, a Bruklin je na kraju slavio sa 114:108.

"Nosio sam novi dres, ali košarka je košarka i sve se rešava na terenu. Bilo mi je drago što sam mogao da provedem vreme u igri sa momcima sa kojima sam trenirao poslednje dve nedelje, nedelju i po", rekao je Džejms.

Lebron Džejms u dresu Filadelfije Foto: Pamela Smith/FR172156 AP

Filadelfiju očekuju još dve predsezonske utakmice, obe protiv Bostona. Siksersi prvu utakmicu u sezoni igraju 21. oktobra protiv šampiona NBA lige, Njujork Niksa.

Filadelfija je četvrti klub u bogatoj karijeri Lebrona Džejmsa pošto je pre Lejkersa igrao za Klivlend i Majami.

Pogledajte kako je izgledao debi Džejmsa za Filadelfiju:

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Bogdan Bogdanović pokazao zube Lebronu Džejmsu Izvor: RTS