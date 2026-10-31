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Košarkaški klub Panatinaikos saopštio je, nakon hapšenja predsednika Košarkaškog saveza Grčke Vangelisa Lioliosa i pojedinih grčkih sudija zbog primanja mita i nameštanja utakmica, da će "preduzeti pravne korake" kako bi povratio ono što je "ukrao korumpirani režim".

"Košarkaški klub Panatinaikos će preduzeti pravne korake kako bi povratio ono što je ukrao korumpirani režim. To dugujemo našim navijačima, koji su morali da prolaze kroz ovo iskušenje dok se ono emituje uživo, a naravno, to dugujemo i našim sportistima i trenerima, kojima je uskraćeno ono što im s pravom pripada. I učinićemo to. Ovo će biti naša sledeća pobeda nad režimom", piše u saopštenju Panatinaikosa.

Prema više izvora, uhapšeno je šest osoba, među kojima je i Liolios, a navodi se da je među njima i bivši sudija i zvaničnik Centralne sudijske komisije, koja je nadležna za upravljanje, delegiranje i ocenjivanje arbitara u grčkoj košarci, Ilijas Koromilas.

Ostale osobe koje se pominju u izveštajima kao osobe za kojima su izdati nalozi za hapšenje su sudije Vasiliki Caruha i Petros Papapetru, bivši sudija Anastasios Piloidis, kao i biznismen i bivši košarkaš Jorgos Mavraganis.

"Košarkaški klub Panatinaikos je godinama izložen skandaloznim sudijskim odlukama pojedinaca koji se, suprotno propisima, iznova delegiraju na utakmice. Klub gubi titule, primoran je da igra pred praznim tribinama u dvorani koju je sam finansirao, a suočava se i sa novčanim kaznama u iznosu od stotina hiljada evra - sve to samo zato što njegov vlasnik Dimitris Janakopulos javno osuđuje i govori protiv odvratnih praksi koje svi drugi vide, ali o njima ćute. Janakopulos je zbog toga postao i meta napada i izložen gnusnim klevetama", dodaje se u saopštenju Panatinaikosa.

1/21 Vidi galeriju Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kako je naveo portal ProtoTema, nadležni organi su u sefu kuće jednog grčkog sudije pronašli i 820.000 evra u gotovini.

"Košarkaški klub Panatinaikos nastavlja da učestvuje u utakmicama koje sude arbitri protiv kojih su podignute krivične prijave za teška krivična dela, arbitri koji u svojim domovima drže stotine hiljada evra u gotovini. Klub nastavlja da igra pod sudijama koje ne pokazuju nikakvo poštovanje prema sportu, nastavlja da igra u okviru trulog sistema koji krši sve ono što nam je najdragocenije - košarku", navodi se u saopštenju Panatinaikosa.

"Pokušali ste da nas slomite, pokušali ste da izokrenete svaki ideal, svaku logiku, svaku stvarnost. Verovali ste da uspevate. Ipak, zaboravili ste nešto zaista ključno. Panatinaikos nije stvar pehara, titula, dresova ili pojedinaca. Panatinaikos je vrednost, a mi koji mu služimo dobro znamo da, braneći ga, branimo njegovu istoriju, detelinu, njegov osećaj za pravdu i njegova načela. ;Srećno u vašoj tami. Srećno u vašem nepostojanju. Sunčeva svetlost će uvek pobediti", dodaje se u saopštenju atinskog kluba.

Panatinaikos je naveo i da prati razvoj događaja, kao i da će se ponovo oglasiti "kad to bude bilo potrebno".